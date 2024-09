Ucraina: il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba si dimette insieme ad altri quattro ministri

Esteri / Gaza, media: “3 morti nei raid dell’Idf a Nuseirat e Khan Younis”. Libano: 2 feriti negli attacchi aerei di Israele. Pioggia di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico. La tv pubblica Kan: “Tel Aviv si ritirerà dal Corridoio Philadelphi”. L’ufficio di Netanyahu non smentisce. Il ministro Ben-Gvir: “Lavoro per far saltare i negoziati”. Danimarca: Greta Thunberg arrestata a una manifestazione contro la guerra a Gaza