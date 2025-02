Ucraina: la centrale nucleare di Chernobyl è stata colpita da un drone

Un’esplosione provocata nella notte italiana dall’attacco di un drone ha causato un incendio nel sito dell’ex centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell’Ucraina. Al momento non si segnalano vittime né feriti e i livelli di radiazione risultano normali.

La notizia è stata confermata dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), secondo cui un velivolo senza pilota ha colpito il New Safe Confinement, una cupola che protegge i resti del reattore 4.

“Nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, verso l’01:50, il team dell’AIEA nel sito di Chernobyl ha avvertito un’esplosione proveniente dal New Safe Confinement, che protegge i resti del reattore 4 dell’ex centrale nucleare, che ha causato un incendio”, denuncia in una nota l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. “Sono stati informati che un UAV (drone, ndr) aveva colpito il tetto del NSC”.

“I livelli di radiazione all’interno e all’esterno (dell’ex centrale nucleare di Chernobyl, ndr) rimangono normali e stabili”, prosegue il comunicato diramato sui social. “L’AIEA continua a monitorare la situazione”. L’incendio, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stato domato ma “secondo le prime valutazioni, il danno alla copertura del reattore è significativo”.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.

This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025