Barba incolta e felpa dei Parà: Macron imita il look di Zelensky | FOTO

Guerra in Ucraina: Macron vestito come Zelensky | FOTO

Barba incolta e felpa dei parà: sono diventati virali le foto che vedono il presidente francese Emmanuel Macron, il leader europeo che più di tutti si sta spendendo per trovare una soluzione alla guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti), vestito come il suo collega, Volodimir Zelensky.

Gli scatti sono stati pubblicati su Instagram da Soazig de la Moissonière, fotografa ufficiale del presidente, lunedì 14 marzo, il giorno seguente i colloqui telefonici che il francese ha avuto con Zelensky e con il presidente Usa, Joe Biden.

Nelle immagini, scattate nell’ufficio dell’Eliseo, si vede un Macron inedito, con la barba lunga e vestito con jeans e una felpa nera con il logo “CPA 10”, sigla che indica il Commando Parachutiste de l’Air n° 10, una forza speciale di paracadutisti di stanza a Orléans-Bricy.

Il cambio di look, però, non è piaciuto a tutti. Diversi utenti sui social, infatti, hanno accusato Macron di sfruttare la guerra in Ucraina per guadagnare consensi in vista delle elezioni presidenziali francesi in programma il prossimo 10 aprile e che vedono il presidente francese in pole position per la rielezione.