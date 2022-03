Vladimir Putin sta dando del filo da torcere a Emmanuel Macron, che più di altri leader europei si è speso in colloqui interminabili con il presidente russo senza però riuscire a portare a casa dei risultati concreti.

L’Eliseo ha diffuso oggi le immagini che ritraggono il presidente francese Emmanuel Macron visibilmente rassegnato al termine del colloquio telefonico di un’ora e mezzo tenuto ieri con Putin.

In quasi due ore di telefonata dai toni “gelidi”, secondo quanto riferiscono fonti vicine all’Eliseo, il presidente russo ha concesso poco o nulla alla sua controparte francese, ribadendo che andrà “fino in fondo” e che i suoi “obiettivi” saranno raggiunti.

Sembra insomma essersi ripetuto lo schema dell’ultimo colloquio tenuto giovedì scorso tra i due capi di Stato, al termine del quale Macron aveva ominosamente affermato che “il peggio deve ancora venire.”

Secondo quanto riporta l’Ansa l’unica “rassicurazione” che il presidente francese sarebbe riuscito a ottenere sarebbe stata sul nucleare, dopo che Putin si è detto “pronto a rispettare le norme AIEA”.

Le “condizioni” che per Putin devono essere rispettate per trovare un accordo e raggiungere quindi una tregua, sono sempre la cosiddetta “denazificazione” dell’Ucraina, la sua “neutralizzazione”, oltre al riconoscimento della Crimea come parte della Russia e l’indipendenza del Donbass.