Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 15 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Ventesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina. Dopo la pausa di ieri, oggi le delegazioni dei due Paesi riprendono i negoziati. Intanto non si arresta l’offensiva con i russi che hanno continuato a bombardare le grandi città ucraine, tra cui Kiev. Nella giornata di ieri, intanto, il Consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Sullivan ha incontrato il capo della diplomazia cinese Yang e ha avvisato che l’eventuale sostegno militare della Cina a Mosca avrà delle conseguenze. L’ambasciata di Pechino a Washington ha smentito una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia, mentre Yang ha ribadito che Pechino non intende partecipare al conflitto. Di seguito le ultime notizie di oggi sulla guerra in Ucraina:

GUERRA UCRAINA-RUSSIA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7,00 – Consigliere Zelensky: “La guerra finirà entro maggio” – “Penso che entro l’inizio di maggio dovremmo avere un accordo di pace, forse molto prima, vedremo. Siamo a un bivio, ora: o ci sarà un accordo di pace molto rapidamente, entro una o due settimane, con il ritiro delle truppe e tutto il resto, o ci sarà un tentativo di mettere insieme alcuni siriani per un secondo ‘tentativo’ e, quando respingiamo anche loro, un accordo entro metà aprile o fine aprile”. Lo afferma Oleksiy Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, secondo cui “uno scenario completamente folle potrebbe spingere la Russia ad inviare nuovi coscritti dopo un mese di addestramento”.

