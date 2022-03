Guerra in Ucraina: il cibo dei soldati russi scaduto nel 2015 | VIDEO

Secondo diverse informazioni che stanno affiorando in rete i soldati russi che si trovano in Ucraina sarebbero a corto di scorte e di viveri. In un video caricato su Youtube dall’emittente locale ATR si vedono chiaramente delle scatole di cibo scaduto anni fa, alcune risalenti addirittura al 2015.

Un altro filmato diffuso dallo Staff generale delle Forze armate, mostra un soldato russo catturato mentre si trova sotto interrogatorio. Il giovane afferma che le scorte di viveri assegnate ai suoi commilitoni sarebbero state sufficienti per appena tre giorni, gli stessi in cui il presidente russo Vladimir Putin pianificava di concludere la sua guerra lampo.

Un numero crescente di analisti e osservatori sta constatando l’effettiva impreparazione dell’esercito russo di fronte a un conflitto prolungato e dalle voci che emergono dai campi di battaglia e nelle ultime ore sembra si stia verificando un mutamento nell’equilibrio psicologico bellico a favore delle Forze armate ucraine, grazie anche ai numerosi filmati che circolano in rete dove si vedono veicoli e armamenti russi abbandonati lungo il ciglio delle strade e soldati che si danno alla fuga.

Una fonte ucraina ha tradotto per TPI il video pubblicato: “Uomini russi tornate a casa. Se non morirete ammazzati sarà il cibo scaduto che vi ha dato il vostro Governo ad uccidervi. Tornate a casa!”.