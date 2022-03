L’ex presidente ucraino Yanukovich è in Bielorussia: così Putin vuole riportarlo a Kiev al posto di Zelensky

Guerra in Ucraina, l’ex presidente Yanukovic è in Bielorussia: il piano di Putin

Far cadere l’attuale presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per sostituirlo con l’ex presidente Viktor Yanukovich, che al momento si trova in Bielorussia: sarebbe questo il piano di Vladmir Putin una volta terminata la guerra.

A scriverlo è l’Ukrayinska Pravda, che cita fonti dell’intelligence ucraina. Secondo il quotidiano, Putin sarebbe pronto a dichiarare Yanukovich presidente una volta conquistata Kiev.

I russi stanno studiando anche l’opportunità di far pubblicare un appello di Yanukovich agli ucraini. Presidente dell’Ucraina dal 2010 al 2014, Viktor Yanukovich nel febbraio del 2014 è fuggito in Russia dopo un mandato di cattura nei suoi confronti per uccisione di massa. Il 24 gennaio 2019 è stato condannato dal Tribunale di Kiev a 13 anni di carcere per alto tradimento.