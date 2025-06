Alta tensione in Medio Oriente dove, nella notte tra giovedì e venerdì, Israele ha attaccato l’Iran colpendo siti nucleari e militari. Tra le vittime, il capo delle guardie della rivoluzione, il capo delle forze armate e scienziati del programma per l’arricchimento dell’uranio. Teheran ha risposto lanciando oltre 100 droni verso Israele con il ministro della Difesa Katz che ha dichiarato con effetto immediato “uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran”. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha spiegato che l’attacco, che durerà diversi giorni, ha lo scopo di “ridurre la minaccia iraniana alla sopravvivenza stessa di Israele”. Il leader iraniano Ali Khamenei, invece, ha promesso una “risposta severa”. Gli Stati Uniti negano qualsiasi coinvolgimento nelle operazioni pur sottolineando di essere stati informati da Israele dell’attacco.

DIRETTA

Ore 9,00 – Media Iran, “morto il consigliere politico di Khamenei” – Il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei, Ali Shamkhani, è morto in seguito alle gravi ferite riportate durante l’attacco israeliano: lo riporta il sito web Iran International citato dal sito di notizie israeliano Ynet. Al momento dell’attacco Shamkhani si trovava nella sua abitazione.

Ore 8,45 – Idf, abbiamo iniziato ad abbattere droni di Teheran – Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver iniziato ad abbattere, fuori dal territorio israeliano, i droni lanciati dall’Iran come ritorsione per l’attacco notturno dell’Idf contro siti militari e obiettivi legati al programma nucleare.

Ore 8,30 – Comandante esercito iraniano: “Khamenei ha ordinato vendetta” – La guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, ha ordinato alle forze armate di vendicare l’attacco israeliani. Lo ha riferito il generale Abdolrahim Mousavi, comandante dell’Esercito: “Abbiamo ricevuto l’incarico dalla Guida della Rivoluzione di vendicarci”, ha dichiarato in un post su X delle Forze armate iraniane. “Il nostro popolo può stare tranquillo: la bandiera issata dai miei compagni martirizzati non cadrà mai. Il sangue dei martiri non sarà vano”, ha ammonito, “la natura selvaggia del regime sionista non è un segreto per il mondo”.

Ore 8,00 – Trump: “Sapevo di attacco, ma Usa non coinvolti” – Il presidente americano Donald Trump ha affermato in un’intervista a FoxNews che era a conoscenza dei piani di attacco di Israele all’Iran in anticipo ma ha ribadito che gli Usa non sono coinvolti. Washington, ha aggiunto, ha avvertito almeno un alleato chiave in Medio Oriente per avvertire che l’attacco sarebbe avvenuto. L’amministrazione americana sta monitorando eventuali ritorsioni e il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) è in stato di massima allerta. Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti sono pronti a difendere se stessi e Israele in caso di rappresaglia da parte dell’Iran.

Ore 7,30 – Idf: “Attaccati più di 100 obiettivi in Iran nella notte” – “In un’operazione mirata, durante la notte, sono stati attaccati più di 100 obiettivi in ;;tutto l’Iran. I leader del programma nucleare sono stati colpiti e alti dirigenti e comandanti sono stati eliminati. Monitoriamo gli sviluppi in Iran da anni”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’Idf.

Ore 7,00 – Idf: “L’Iran ha lanciato oltre 100 droni contro Israele” – Il portavoce dell’Idf ha dichiarato che “l’Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele e l’esercito sta lavorando per intercettarli”.