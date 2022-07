GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 LUGLIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Sono passati 130 giorni dall’inizio della guerra in Ucraina, dove continua l’offensiva russa in Donbass dopo la conquista nel fine settimana dell’intera regione di Luhansk. Adesso le forze russe sembrano puntare verso Sloviansk e Kramatorsk: le due città, bombardate pesantemente nelle scorse ore, sarebbero i prossimi obiettivi dell’avanzata nella regione orientale di Donetsk, con cui Mosca mira a “liberare” tutto il Donbass. Di seguito tutte le notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 4 luglio 2022.

Ore 8.50 – Sindaco di Sloviansk, bombardamenti russi causano 6 morti e 19 feriti – Sei persone sono morte, tra cui un bambina di dieci anni, e altre 19 sono rimaste ferite a Sloviansk, nella regione di Donetsk, a causa dei bombardamenti russi. Lo ha dichiarato il governatore dell’amministrazione militare-civile di Sloviansk, Vadim Lyakh, sulla propria pagina Facebook.

Ore 8.40 – Londra: Russia punterà a conquista Donetsk – Dopo aver preso il controllo della regione di Luhansk, le truppe russe punteranno ora ”quasi certamente” a conquistare quella di Donetsk, nell’Ucraina orientale. È quanto si legge nell’ultimo rapporto del ministero della Difesa britannico, che ha confermato il ritiro delle forze ucraine da Lisichansk. ”L’obiettivo della Russia ora si sposterà quasi sicuramente sulla cattura della regione di Donetsk, gran parte della quale rimane sotto il controllo delle forze ucraine”, si legge nella nota.

Ore 8.30 – Melitopol, distrutto ponte ferroviario – Alcuni “eroi sconosciuti” hanno fatto saltare in aria un ponte ferroviario nel distretto di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia, utilizzato dalle truppe russe come importante linea di rifornimento. Lo ha riferito il quotidiano Ukrainska Pravda, citando fonti di intelligence. Secondo i servizi segreti ucraini l’esplosione è avvenuta nel villaggio di Lyubimovka, al confine tra i distretti di Melitopol e Tokmak. L’area è stata occupata dalle forze russe nei primi giorni dell’invasione. All’alba di ieri le forze di Kiev hanno bombardato una base russa situata vicino alla città di Melitopol, colpita da oltre 30 missili.

Ore 8.10 – Bielorussia, Lukashenko: “Sosterremo sempre la Russia” – ”Oggi veniamo criticati per essere l’unico paese al mondo a sostenere la Russia nella sua lotta contro il nazismo. Sosteniamo e continueremo a sostenere la Russia”. Lo ha dichiarato il presidente della Bielorussia Aleksandar Lukashenko in un messaggio video diffuso tramite l’agenzia di stampa statale Belta. ”Quelli che ci criticano, non sanno che abbiamo un’unione così stretta con la Federazione Russa? Che abbiamo praticamente un esercito unificato. Ma voi sapevi tutto questo. Rimarremo insieme alla Russia”, ha aggiunto.

Negli scorsi giorni, Vladimir Putin ha dichiarato che la pressione politica e sanzionatoria “senza precedenti” da parte dell’Occidente ha spinto Mosca e Minsk ad accelerare il processo di integrazione fra i due paesi confinanti, che dal 1999 fanno parte dell’Unione Russia-Bielorussia. L’Unione fu istituita come parte di un processo di integrazione che avrebbe potuto portare a un’eventuale unificazione. Entrambi i paesi sono stati colpiti dalle sanzioni imposte dai paesi occidentali in risposta all’invasione dell’Ucraina lanciata il 24 febbraio scorso.

Ore 8.00 – Mosca: “Occidente non permette a ucraini di pensare a pace” – “Questo è il momento in cui i paesi occidentali stanno scommettendo sulla continuazione della guerra. Questo significa che l’Occidente, sotto la guida di Washington, non permette agli ucraini di pensare, di parlare di pace”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov in un’intervista a Rossiya-1, dopo la caduta della regione di Luhansk. “Prima o poi il buon senso in Occidente prevarrà e i negoziati sull’Ucraina riprenderanno” ha aggiunto, sottolineando però che prima che il processo negoziale riprenda, l’Ucraina dovrà “ancora una volta comprendere le condizioni di Mosca”.

Ore 7.50 – Kiev: “Non è game over per il Donbass” – La battaglia per il Donbass non è ancora finita: anche se la Russia ha conquistato tutta la regione di Luhansk non siamo al game over. Lo ha detto alla Bbc il portavoce del ministero della Difesa ucraino, Yuriy Sak, aggiungendo che ci sono “altre grandi città nell’area del Donbass, in particolare nella regione di Donetsk” che sono sotto il controllo delle forze armate ucraine. “Queste sono città che negli ultimi due giorni sono state bersaglio di forti attacchi missilistici, bombardamenti di artiglieria”, ha detto Sak, affermando che l’Ucraina è fiduciosa e sta ricevendo sostegno dai suoi alleati occidentali.

Ore 7.40 – Zelensky: riconquisteremo i territori perduti con tattiche ed armi moderne – L’esercito ucraino riconquisterà i territori temporaneamente occupati dalla Russia grazie alle proprie tattiche e all’incremento della fornitura di armi moderne. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Hanno raccolto tutta la loro potenza di fuoco nel Donbass e possono usare decine di migliaia di proiettili ogni giorno su una parte del fronte”, ha sottolineato Zelensky riferendosi alle truppe russe. “Distruggiamo il potenziale degli occupanti giorno dopo giorno, con giudizio e potenza. E, naturalmente, i sistemi Himars che abbiamo ricevuto e altre armi dai partner svolgono un ruolo importante in questo”, ha affermato il capo di stato, promettendo che sarà riconquistata anche Lisichansk, l’ultima roccaforte di Kiev nella regione di Luhansk, caduta negli scorsi giorni.

Ore 7.30 – UE, Borrell: “Le sanzioni stanno avendo impatti significativi sulla Russia” – Le sanzioni dunque stanno avendo “impatti significativi e crescenti” sulla Russia e “porteranno Vladimir Putin a modificare i suoi calcoli strategici: probabilmente non nell’immediato futuro: le sue azioni non sono guidate in prima battuta da una logica economica. Tuttavia, costringendolo a scegliere tra armi e cannoni, le sanzioni lo chiudono in una morsa che si sta progressivamente stringendo”. Così Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, in un’intervista a La Stampa.

Ore 7.20 – Zelensky: “La Russia vive la peggior crisi economica degli ultimi 50 anni” – L’economia russa “vive la più grande crisi degli ultimi 50 anni”. È quanto afferma il presidente ucraino Volodimir Zelensky, aggiungendo che “il mondo ha rotto i legami con la Russia. Collasso e povertà descriveranno la vita russa finché questo Stato vorrà essere uno Stato terrorista”.

Ore 7.10 – Kramatorsk bombardata dai russi per il secondo giorno consecutivo – Ieri le forze russe hanno bombardato la città di Kramatorsk, nell’oblast di Donetsk, per il secondo giorno consecutivo. Lo riferisce il sindaco Oleksandr Goncharenko, aggiungendo che “sembra che Mosca abbia di nuovo utilizzato i lanciarazzi Mlrs. Stiamo valutando gli effetti del raid”.

Ore 7.00 – Zelensky rassicura gli ucraini: “Ci riprenderemo Lysychansk” – Volodimir Zelensky ha assicurato che le forze ucraine torneranno a Lisichansk, l’ultima roccaforte di Kiev nella regione di Luhansk, caduta negli scorsi giorni. “Proteggiamo la vita dei soldati e del nostro popolo. Ricostruiremo le mura e riconquisteremo la terra e questo vale anche per Lisichansk”, ha affermato il presidente ucraino, affermando che le truppe di Kiev torneranno a Lisichansk grazie alla tattica e alla fornitura di armi moderne.

