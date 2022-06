GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 4 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Il conflitto in Ucraina ha superato la soglia simbolica dei cento giorni, ma dopo oltre tre mesi le parti sembrano lontane dal trovare una soluzione pacifica. Secondo le Nazioni Unite la guerra tra Mosca e Kiev “non avrà un vincitore”. In una nota il coordinatore Onu per la crisi inUcraina Amin Awad ha affermato: “Piuttosto, abbiamo visto per cento giorni cosa è stato perduto: vite, case posti di lavoro e prospettive”.

Ore 12,00 – Kiev: “Blocco export grano rischia creare carestia globale” – Se la Russia non toglierà il blocco ai porti ucraini, il “mondo dovrà affrontare una grave carenza di cibo”. Lo ha dichiarato il ministro delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kubrakov. “L’Ucraina e i suoi alleati stanno cercando modi per portare fuori dal paese circa 22 milioni di tonnellate di grano dopo che la Russia ha catturato alcuni dei suoi più grandi porti marittimi. La marina russa ora controlla le principali rotte di trasporto nel Mar Nero, bloccando le spedizioni ucraine e minacciando decine di milioni di persone che dipendono dai cereali ucraini”.

Ore 11,00 Kiev: “Prima nuove armi, poi i negoziati” – Prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia, l’Ucraina vuole rafforzare le sue posizioni sul campo. È quanto dichiarato alla tv di Stato dal negoziatore David Arakhamia: “Le nostre forze armate sono pronte all’uso delle nuove armi, penso che potremo avviare un nuovo round di colloqui da una posizione rafforzata”.

Ore 10,00 – A Mariupol cadaveri gettati nelle discariche – Secondo quanto dichiarato dal consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko, i russi stanno gettando i cadaveri nelle discariche insieme alle macerie. “Non è possibile ottenere dati sui corpi dei morti a causa del fatto che dopo la demolizione tutto viene portato nella discarica distrettuale sulla riva sinistra del fiume”.

Ore 9,00 – Controffensiva ucraina nella città di Sievierdonetsk – Secondo quanto affermato dal governatore della provincia di Luhansk Sergiy Gaidai, l’esercito ucraino ha riconquistato almeno il 20 per cento della città di Sievierdonetsk, nel Donbass, precedentemente occupata dai russi. “Non appena avremo armi occidentali a lungo raggio, spingeremo la loro artiglieria lontano dalle nostre posizioni. E la fanteria russa scapperà” ha dichiarato Gaidai.

Ore 8,00 – Nato: “Guerra rischia di durare anni” – Secondo la Cnn, che cita fonti vicine ai funzionari statunitensi, in ambito Nato c’è “crescente preoccupazione” per il fatto che “se gli ucraini e i russi non si rimetteranno al tavolo per cercare un accordo, la guerra potrebbe trascinarsi per anni”.