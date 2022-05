GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue senza sosta la guerra in Ucraina, dove le truppe russe hanno intensificato i bombardamenti colpendo l’acciaieria Azovstal di Mariupol. I missili hanno colpito anche Odessa, dove sarebbe stata bombardata anche una chiesa, con diversi morti e feriti, tra cui un adolescente. Intanto l’Onu ha stimato 3mila vittime tra i civili mentre in Europa si torna a parlare di embargo dal petrolio russo. Di seguito tutte le notizie di oggi, 3 maggio 2022, in diretta.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 3 MAGGIO 2022

Ore 11.00 – Mosca: a Odessa distrutto hangar con armi da Occidente – Le forze armate russe hanno distrutto hangar con armi straniere a Odessa con missili da crociera supersonici Onyks, ha riferito Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa russo. “I missili Onyks ad alta precisione nella regione di Odessa hanno colpito un centro logistico in un aeroporto militare attraverso il quale sono state consegnate armi straniere. Hangar con veicoli aerei senza pilota Bayraktar TB2, nonché armi missilistiche e munizioni ricevute dagli Stati Uniti e dai Paesi europei, sono stati distrutto”, ha detto Konashekov

Ore 10.50 – Medvedev: “Per Zelensky accordo pace sarebbe sua fine” – Il presidente ucraino “Zelensky non ha bisogno di alcun accordo di pace. Per lui, la pace e’ la sua fine”. Lo ha dichiarato sul suo canale Telegram, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitri Medvedev. Secondo l’ex presidente e premier russo, se il leader ucraino siglasse un accordo con i russi ci sarebbe una sua fine “veloce”, con “i nazisti che lo impiccherebbero per aver cospirato con i moscoviti” o una fine “più lenta”, con i suoi “rivali che otterrebbero la sua rimozione da presidente che ha perso la guerra”.

Ore 09.30 – Slovacchia chiederà esenzione da stop greggio russo – La Slovacchia chiederà un’esenzione da qualsiasi embargo del petrolio russo concordato dall’Unione Europea nel suo prossimo round di sanzioni contro Mosca. Lo ha affermato il ministero dell’Economia slovacco. “Se si tratta di un embargo approvato sul petrolio russo come parte di un ulteriore pacchetto delle sanzioni contro Mosca, poi la Slovacchia chiedera’ un’esenzione”, ha affermato il ministero in risposta alle domande di Reuters.

Ore 07.00 – Pentagono, capo forze armate russe nel Donbass – Il generale russo Valery Gerasimov la scorsa settimana per diversi giorni è stato nel Donbass. Lo ha confermato un alto funzionario del Pentagono, come riporta The Guardian. “Non possiamo confermare le notizie secondo cui è stato ferito” in un attacco ucraino ha però precisato il funzionario del Pentagono, come invece riferito da Kiev.

Ore 06.30 – Zelensky: Lavrov? Russia senza memoria su nazismo – La Russia ha “dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video-discorso, dopo i commenti del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov secondo il quale Adolf Hitler aveva “sangue ebreo” e “i più ardenti antisemiti sono di solito ebrei”.

Ore 06.00 – Mosca: più di un milione di ucraini portati in Russia – “Più di 1 milione di persone, tra cui quasi 200.000 bambini, sono state portate dall’Ucraina alla Russia dall’inizio del conflitto: lo ha detto il ministero della Difesa russo, secondo l’agenzia di stampa statale TASS. Ha aggiunto che quei civili “sono stati evacuati nel territorio della Federazione Russa dalle regioni pericolose” di Donetsk, Lugansk e altre parti dell’Ucraina. Non sono stati forniti dettagli sul luogo o sulle circostanze dei trasferimenti. L’Ucraina accusa le truppe di Mosca di portare civili contro la loro volontà in Russia o nelle aree controllate dai russi, cosa che il Cremlino ha negato.

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Viaggio nell’inferno di Bucha: ecco cosa abbiamo visto / 2. No, quei morti non sono figuranti: il fact-checking sui fatti di Bucha / 3. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin