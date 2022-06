GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 GIUGNO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 124esimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri il “brutale” attacco missilistico della Russia contro un affollato centro commerciale nell’Ucraina centrale ha continuato a far discutere. Secondo i leader del G7 si è trattato di un “crimine di guerra”. Il ministro degli Esteri russo ha fornito la sua ricostruzione dei fatti, affermando che l’obiettivo delle forze di Mosca era “l’hangar, dove erano depositate armi e munizioni europee e americane”, ma “con l’esplosione delle munizioni il centro commerciale vuoto nelle vicinanze ha preso fuoco”, ha dichiarato Lavrov nel corso di una conferenza stampa ad Ashgabat in Turkmenistan. Intanto l’alleanza atlantica si prepara al vertice Nato in programma domani e giovedì a Madrid, mentre fa discutere la partecipazione di Putin al G20 di Bali.