Vertice Nato a Madrid, Biden: “Più truppe in Italia e Germania”

Vladimir Putin voleva il “modello Finlandia” per l’Europa e invece ottiene il “modello Nato”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a proposito dell’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza Atlantica che hanno avuto l’ok nelle scorse ore dopo la caduta del veto da parte della Turchia. Biden ha poi aggiunto che gli Stati Uniti dispiegheranno “difese aree aggiuntive e altre capacità in Germania e Italia”. Un rafforzamento della presenza militare statunitense in Europa di cui si è parlato in un breve incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, prima dell’inizio del summit di Madrid. “Inviamo un messaggio inequivocabile. La Nato è forte e unita. La Nato è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di minaccia, in qualsiasi campo. E ora è più che mai necessaria”, ha poi spiegato il presidente Usa.