GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – 122esimo giorno di guerra in Ucraina. Ieri Kiev è tornata sotto tiro, e nella notte è stata colpita anche la città di Kharkiv. Per il governatore ucraino del Lugansk il centro conquistato da Mosca è “distrutto al 90 per cento”. Si combatte nella vicina Lysychansk: le milizie separatiste sono nella zona industriale. Ieri Putin ha promesso alla Bielorussia missili Iskander-M in grado di portare testate nucleari. Oggi inizia il G7 in Germania: Secondo Berlino, le discussioni sul tetto ai prezzi del greggio di Mosca stanno andando “nella giusta direzione”. Sul tavolo del vertice anche la partita del grano e il sostegno a Kiev.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 GIUGNO 2022

Ore 18,40 – Draghi: “Evitare gli errori del 2008, la crisi dell’energia non deve portare a un ritorno del populismo” – “Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del G7. “Abbiamo gli strumenti per farlo: dobbiamo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari”. Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza della Russia, è stata la riflessione di Draghi.

Ore 18,33 – G7: “Sostegno all’Ucraina fino a quando servirà” – “Continueremo a sostenere l’Ucraina dal punto di vista finanziario, umanitario, militare e diplomatico e a stare al suo fianco fino a quando servirà”: è quanto si legge nella bozza della dichiarazione finale del summit del G7 in Germania.

Ore 17,15 – Kiev: “Uccisi finora 34.850 soldati russi” – L’esercito ucraino ha riferito che dall’inizio della guerra sono stati uccisi 34.850 soldati russi. Mosca avrebbe perso anche 3.659 veicoli blindati, 184 elicotteri, 1.532 carri armati e 217 aerei.

Ore 13.30 – Polizia conferma, un morto e 5 feriti a Kiev, 14 i missili lanciati – È di un morto e cinque feriti il bilancio confermato di un attacco missilistico che ha colpito questa mattina Kiev. Lo ha riferito la polizia nazionale, secondo cui l’attacco ha causato un incendio in un edificio residenziale di nove piani, gli ultimi tre dei quali sono parzialmente crollati. Secondo la Guardia nazionale ucraina, almeno 14 missili hanno colpito Kiev, in uno degli attacchi più violenti da settimane.

Ore 12.00 – Johnson al G7: “Restiamo uniti, servono discussioni oneste” – Nel corso del vertice il premier britannico Boris Johnson ha sottolineato la necessità di una continua unità in risposta alla guerra in Ucraina. “Obiettivamente, ci sarà stanchezza nelle popolazioni e nei politici”, ha dichiarato a Schloss Elmau, dove si tiene il vertice del G7. “Penso che la pressione e l’ansia ci siano, dobbiamo essere onesti su questo. Ma la cosa più incredibile del modo in cui l’Occidente ha risposto all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è stata l’unità: la Nato è rimasta solida, il G7 è stato solido e noi continuiamo ad essere solidi”. “Ma per proteggere quell’unità, per farla funzionare – ha aggiunto – dobbiamo avere discussioni veramente oneste sulle implicazioni di ciò che sta succedendo, le pressioni che sentono i singoli partner, che le popolazioni sentono – sia sui costi dell’energia sia sul cibo o altro”.

Ore 11.40 – Kiev, ‘una cittadina russa tra i feriti dell’attacco contro la capitale’ – “Mi trovo sul sito colpito dal razzo russo alle prime ore di oggi. È orribile. La donna che i soccorritori hanno tirato fuori dalle macerie è una cittadina russa. Adesso è in ospedale. I russi sparano ai russi”. A scriverlo, su Twitter, è Anton Gerashchenko, consigliere del ministero degli Interni ucraino.

Ore 10.30 -Missili su Kiev: sale a 5 il bilancio dei feriti – Cinque persone sono rimaste ferite nell’attacco missilistico russo di questa mattina contro la capitale ucraina Kiev, che ha colpito il distretto di Shevchenkivskyi: lo ha reso noto il capo della polizia nazionale, Ihor Klymenko, secondo quanto riporta Ukrinform.