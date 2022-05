GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MAGGIO 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è giunta al suo 90esimo giorno e la pace non si vede all’orizzonte. Nella giornata di ieri Zelensky è tornato a parlare: “Fino a 100 ucraini muoiono ogni giorno nel Donbass”. Intanto gli Stati Uniti valutano invio soldati ad ambasciata Kiev e secondo gli 007 ucraini: Putin sarebbe “sfuggito a un attentato due mesi fa”. Di seguito tutte le notizie di oggi, 24 maggio 2022.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MAGGIO 2022

Ore 10.50 – Kiev: “Russi spostano missili Iskander in Bielorussia” – L’esercito russo ha spostato sistemi missilistici tattici Iskander-M nella regione bielorussa di Brest, a una distanza massima di 50 chilometri dal confine con l’Ucraina. Lo scrive su Facebook lo stato maggiore delle forze armate di Kiev, indicando che la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Repubblica di Bielorussia è in crescita.

Ore 10.40 – Mosca: obiettivi saranno raggiunti, non inseguiamo scadenze – “Tutti gli obiettivi fissati dal presidente saranno raggiunti. Non può essere altrimenti, perché la verità, inclusa la verità storica, è dalla nostra parte”, ha detto oggi il segretario del consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, in un’intervista al quotidiano russo Argumenty i Fakty. “Non stiamo inseguendo scadenze”, ha aggiunto Patrushev.

Ore 10.30 – Mosca: Russia reagirà a strutture Nato in Finlandia-Svezia – La Russia vedrà l’espansione delle infrastrutture della Nato in Finlandia e Svezia come una minaccia diretta alla sua sicurezza e dovrà reagire. Lo ha dichiarato il segretario del consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev, citato dall’agenzia russa Interfax.

Ore 10.20 – Russia, estesa allerta “gialla” a Kursk – Nella regione russa di Kursk il governatore Roman Starovoit ha prolungato l’allerta “gialla” per le minacce terroristiche di altre due settimane, fino all’8 giugno. Lo ha riportato la Bbc. Anche le regioni russe di Bryansk e Belgorod, vicine al confine con l’Ucraina, ad aprile hanno aumentato l’allerta per il terrorismo al livello “giallo”.

Ore 10.10 – Mariupol, 200 cadaveri in un rifugio sotto un edificio – Circa 200 corpi sono stati trovati tra le macerie di un rifugio a Mariupol, durante lo smantellamento dei blocchi di un edificio. Lo ha annunciato Petro Andryushchenko, consigliere del sindaco ucraino della città, aggiungendo che i corpi lì da tempo, dato lo stato di decomposizione. Un gran numero di cadaveri sarebbe stato stipato dai russi in un obitorio improvvisato vicino alla metropolitana, sulla strada, ha aggiunto.

Ore 10.00 – Dombrovskis: verso stop dazi su commercio con Kiev – Il consiglio dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea “sta per approvare le preferenze sul commercio per l’Ucraina, con la proposta della commissione di fornire un anno di esenzione dei dazi, e ci aspettiamo anche scambi sugli aiuti e la ricostruzione dell’Ucraina e del programma di assistenza microfinanziaria”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione europea Valdis Dombrovskis, al suo arrivo alla riunione. Dombrovskis ha inoltre spiegato che “una squadra è al lavoro nella commissione sul congelamento dei beni per identificare i beni di persone sanzionate, congelarli, sequestrarli e verificare se ci sia una base legale per confiscarli”.

Ore 9.50 – Polonia chiede di acquistare sei batterie di missili Patriot – “Ho firmato una lettera di richiesta riguardante sei batterie Patriot con radar omnidirezionali, lanciatori e una fornitura di missili”, ha scritto su Twitter Mariusz Blaszczak, ministro della Difesa della Polonia. Il paese ha già due batterie di missili Patriot.

Ore 9.40 – Mosca: “Durante la notte uccisi 200 soldati ucraini” – Nel suo ultimo rapporto, il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver colpito di aver ucciso oltre 200 soldati ucraini durante la notte, e di aver colpito un grande magazzino di munizioni per obici americani M-777 a Razdolovka, oltre ad altri obiettivi nelle aree di Minkovka, Bakhmut, Nikolaevka e Krasny Liman nella regione di Donetsk.

Ore 9.30 – Kiev: bombardamenti nella notte su zona Sud Kryvyi Rih – Nella notte le unità militari russe hanno sparato con i sistemi semoventi lanciarazzi multipli Uragan sul distretto meridionale ucraino di Kryvyi Rih: “Ci sono stati molti bombardamenti lungo l’intera linea del fronte. Nel distretto di Kryvyi Rih, il villaggio di Velyka Kostromka ha subito 15 attacchi Uragan”, ha scritto su Telegram Oleksandr Vilkul, capo dell’amministrazione militare, riportato da Ukrinform. Ieri le truppe russe hanno lanciato missili su Pavlohrad e sul distretto di Synelnykove della regione di Dnipropetrovsk e hanno bombardato i villaggi del distretto di Kryvyi Rih.

Ore 9.20 – Luhansk: “Aumentati i bombardamenti su Severodonetsk” – “Le difese di Severodonetsk tengono: la città è completamente sotto il controllo delle autorità ucraine. I russi concentrarono quasi tutte le loro forze, vale a dire 25 battaglioni, per prendere la città. Il numero dei bombardamenti è aumentato di molte volte. Le battaglie sono in corso nei villaggi circostanti. È molto difficile evacuare le persone”. Lo ha detto il governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai. Con la conquista di Severodonetsk, le forze russe controllerebbero l’intera regione di Luhansk.

Ore 9.10 – Kiev, procura generale: 234 bambini uccisi e 433 feriti dall’inizio del conflitto – Almeno 234 bambini sono rimasti uccisi e 433 feriti dall’inizio del conflitto militare in Ucraina. Lo afferma la procura generale di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano, precisando che si tratta di cifre provvisorie in quanto sono in corso accertamenti nelle regioni attualmente interessate dalle ostilità. La regione con il maggior numero di vittime è quella di Donetsk, con 146 bambini morti o feriti, seguita da quella di Kiev, con 115. A causa dei massicci bombardamenti delle Forze armate russe inoltre, 1.848 istituzioni educative sono state danneggiate e tra esse 173 completamente distrutte.

Ore 9.00 – Amministrazione russa vuole installare una base militare a Kherson – La Russia potrebbe installare a Kherson, l’unica regione in Ucraina a essere del tutto controllata dai russi, una base militare. Lo ha anticipato uno dei funzionari dell’amministrazione nominata dalla Russia, aggiungendo che si appresta a chiedere il via libera al Cremlino. “Dovrebbe esserci una base militare russa nella regione di Kherson”, ha osservato Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione regionale civile-militare’ di Kherson, nominata dalla Russia. “Lo chiederemo ed è quello che vuole tutta la popolazione: è essenziale e sarà una garanzia di sicurezza per la regione e i suoi abitanti”, ha aggiunto, secondo l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti.

Ore 8.50 – Germania: “UE verso l’embargo al petrolio russo a giorni” – L’UE probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo “entro pochi giorni”. Lo ha detto ha detto il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck. “Penso che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano”, ha aggiunto. “Ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l’unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito. Naturalmente è una misura insolita, ma anche questi sono tempi insoliti. Tuttavia, questa idea funziona solo se partecipa un gran numero di paesi”.

Ore 8.40 – Zelensky: “No alternative a combattere e vincere, in Donbass situazione difficile” – “La situazione più difficile oggi è nel Donbass”. Lo ha ribadito Volodimir Zelensky nel suo discorso alla nazione della scorsa notte, in cui il presidente ucraino è tornato sull’offensiva russa nell’est del paese. “I combattimenti sono in corso a Bakhmut, Popasna e Severodonetsk, dove gli occupanti stanno concentrando la maggiore parte delle loro attività, massacrando e cercando di distruggere tutto ciò che c’è lì. Nessuno ha letteralmente distrutto il Donbass tanto quanto l’esercito russo sta facendo adesso”. “Le forze russe stanno lottando duramente per non rinunciare alle aree occupate della regione di Kharkiv, di Kherson, di Zaporizhzhia e del Donbas”, ha aggiunto Zelensky. “In alcune zone attaccano e accumulano personale e mezzi, rafforzando le loro posizioni. Le prossime settimane di guerra saranno difficili. E dobbiamo esserne consapevoli. Eppure non abbiamo altra alternativa che combattere… e vincere. Dobbiamo liberare la nostra terra e il nostro popolo. Perché gli occupanti vogliono portarci via non solo qualcosa, ma tutto ciò che abbiamo. Compreso il diritto alla vita degli gli ucraini”.

Ore 8.30 – Biden: “Guerra Ucraina accresce rischi simili Asia Pacifico” – L’attuale guerra in corso tra Russia e Ucraina accresce il bisogno di una regione Indo-Pacifica libera da conflitti interni. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, a Tokyo per presiedere la riunione Quad che oltre alle delegazioni di Giappone e Stati Uniti ospita anche i capi di governo di India e Australia. Biden ha anche detto che l’accordo tra i paesi del Quad non è una “moda passeggera” e l’intenzione è quella che prosperi per anni. Gli fa eco il primo ministro giapponese Fumio Kishida, secondo il quale “nessun paese dovrebbe trovarsi nella stessa situazione dell’Ucraina in questa parte del mondo”.

Ore 8.20 – Kherson, porto mercantile minato da forze ucraine – Il porto mercantile di Kherson, nell’Ucraina meridionale, sarebbe bloccato, poiché minato dalle forze ucraine. Lo ha dichiarato questa mattina il vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kherson, Kirill Stremousov, all’agenzia ufficiale russa Ria Novosti. A suo dire è “praticamente irrealistico” aprire attualmente il porto mercantile, poiché anche la navigazione lungo il Dnepr è stata sospesa.

Ore 8.10 – Bombardamenti continui a Severodonetsk, morti 4 civili – Quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti russi “caotici e quasi continui” a Severodonetsk. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Haidai. La tragedia è avvenuta nei vecchi quartieri della città. Quando la polizia è arrivata in soccorso ha trovato i corpi di due uomini e una donna. Un’altra donna è rimasta gravemente ferita. Inoltre 13 abitazioni sono state danneggiate a Severodonetsk, Lysychansk, Zolotoye e Novodruzhesk.

Ore 8.00 – Mosca, “sminati 50 km di costa vicino a Mariupol” – Gli specialisti del ministero della Difesa russo hanno sminato circa 50 chilometri di costa sul mar d’Azov, nei pressi del porto di Mariupol. E’ quanto sostengono le autorità di Mosca, a qualche giorno dalla caduta dell’acciaieria Azovstal dove era asserragliata l’ultima sacca di resistenza della città.

Ore 7.50 – Cnn: forze russe portano via grano ucraino da Sebastopoli – Nuove immagini satellitari pubblicate dalla Cnn mostrerebbero due navi russe trasportare grano ucraino dalla Crimea. Le immagini, rilasciate da Maxar Technologies, risalgono al periodo dal 19 al 21 maggio.

Ore 7.40 – Kiev: “I russi preparano una nuova offensiva su Zaporizhzhia” – Lo stato maggiore delle forze armate ucraine hanno dichiarato nel rapporto giornaliero che l’esercito russo si prepara a riprendere l’offensiva nell’area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Le truppe della Federazione stanno rafforzando e raggruppando in tutta l’area le loro unità. Intanto non smette l’operazione offensiva nella zona operativa orientale, dove continua “un fuoco intenso” lungo l’intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky.

Ore 7.30 – Londra: “Successi ‘localizzati’ per la Russia nel Donbass” – La Russia ha aumentato l’intensità delle sue operazioni nel Donbass, dove ha ottenuto alcuni successi “localizzati” grazie alla “concentrazione delle unità di artiglieria”. Lo afferma l’intelligence britannica nell’ultimo bollettino del ministero della Difesa sulla guerra in Ucraina. Il rapporto afferma che la Russia sta rafforzando l’intensità delle proprie operazioni nel Donbass nel tentativo di accerchiare Severodonetsk, Lyschansk e Rubizhne. Secondo l’intelligence britannica, se Mosca dovesse prendere Severodonetsk, l’intera regione di Luhansk cadrebbe sotto il controllo russo. Il bollettino ipotizza inoltre che se la linea del fronte del Donbass si dovesse spostare più a ovest, questo estenderà le linee di comunicazione russe facendo probabilmente aumentare le “difficoltà di rifornimento logistico” per le forze di Mosca.

Ore 7.25 – Lavrov: dobbiamo abbandonare dollaro e Swift in Eurasia – La Russia deve concentrarsi sullo sviluppo dell’Eurasia “senza utilizzare gli strumenti di qualcun altro come il dollaro e il sistema di comunicazione finanziaria Swift ma creando i nostri”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, riporta Tass. “Non è così difficile da fare”, ha aggiunto. “stiamo già aumentando in modo significativo la quota di commercio servito in valute nazionali di paesi partner, Cina, India, Iran, e nel quadro dell’Unione economica eurasiatica”.

Ore 7.20 – Kiev, “Microsoft aiuterà documentare crimini Russia” – Microsoft aiuterà l’Ucraina a documentare i crimini di guerra della Russia, ha detto il ministro per la Trasformazione digitale ucraino Mykhailo Fedorov. Il rappresentante del governo di Kiev ha fatto l’annuncio dopo aver incontrato il presidente dell’azienda informatica Brad Smith a Davos. Secondo quanto riporta il Kyiv Independent, Microsoft aiuterà anche a ricostruire l’industria digitale ucraina.



Ore 7.15 – Lavrov: relazioni con Occidente? Ci penseremmo due volte – Se l’Occidente proponesse di riaprire le relazioni con la Russia, Mosca ci penserebbe “due volte”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Se l’Occidente “cambierà mentalità e quando avranno finito con la loro frenesia, vedranno che la Russia è ancora qui e si rafforza anno dopo anno. Se vogliono offrire qualcosa in termini di ripresa delle relazioni, ci penseremo due volte se ci servirà o no”, ha detto Lavrov. “Ora che l’Occidente ha assunto una posizione da dittatore, i nostri legami economici con la Cina cresceranno ancora più velocemente”, ha aggiunto.

Ore 7.10 – Lavrov: “Chi auspica sconfitta Russia non conosce la Storia” – I leader occidentali secondo i quali la Russia “deve essere sconfitta” non hanno studiato bene la Storia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Lavrov, citato dall’agenzia Tass. “Dicono”, ha affermato Lavrov, “che la Russia deve essere sconfitta, che devono sconfiggere la Russia, fare in modo che la Russia perda sul terreno. (…) Devono essere andati male a scuola. Hanno tratto conclusioni errate dalla comprensione del passato e della Russia”.

Ore 7.05 – Zelensky: solo mio incontro con Putin può finire la guerra – “Non accetto nessun incontro con mediatori russi, ma solo con il presidente Vladimir Putin, e la questione sul tavolo deve essere una sola: far finire la guerra”. Lo ha detto il presidente Volodimir Zelensky, durante il suo intervento ieri al World Economic Forum di Davos. “Senza di lui non si prendono decisioni e dobbiamo esserne ben consapevoli”, ha aggiunto Zelensky. “E se stiamo parlando di una decisione per porre fine alla guerra, senza di lui questa decisione non sarà presa”.

Ore 7.00 – Zelensky: “Paesi premano su Mosca per scambio prigionieri” – Il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha chiesto ai Paesi stranieri, a partire da quelli che sostengono Kiev, di fare pressioni sulla Russia perché accetti uno scambio di prigionieri che porti tra l’altro alla liberazione dei combattenti che si sono arresi dopo essere rimasti a lungo trincerati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. “Questa è una decisione politica che dipende dal sostegno di molti stati”, ha sottolineato Zelensky, citato dall’agenzia Ukrinform, aggiungendo che Kiev ha già coinvolto l’Onu e la Svizzera, ma il processo è “molto complicato”.

