Tre giornalisti sono stati uccisi e almeno 35 feriti dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato la responsabile per i diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmila Denisova, su Telegram.

“Gli occupanti stanno combattendo contro la copertura obiettiva dei loro crimini di guerra: stanno uccidendo e sparando sui giornalisti”, ha sottolineato. Le tre vittime – ricorda l’agenzia Unian – sono Viktor Dudar, colpito durante i combattimenti vicino a Mykolayiv, il cameraman Yevhen Sakun ucciso in un attacco missilistico a Kiev e l’americano Brent Reno, ucciso a Irpin, nella regione di Kiev.

Esteri / Chi è Marina Ovsyannikova, la giornalista scomparsa dopo aver interrotto il tg russo per protesta Esteri / Guerra in Ucraina, ucciso a Irpin il giornalista e regista americano Brent Renaud: stava filmando profughi in fuga

Viktor Dudar, noto giornalista investigativo di Leopoli, è morto in una battaglia con le milizie di Putin a Mykolaiv. A Zhovkva, sua città natale, sono stati dichiarati due giorni di lutto. Viktor, spiegano i media ucraini, lascia la moglie Oksana e la figlia Sofia. Dopo aver combattuto nel Donbass era tornato a Leopoli dove aveva continuato a lavorare nel quotidiano Express occupandosi di giornalismo investigativo specialmente in ambito militare.

Brent Reno, il famoso regista che ha viaggiato nei luoghi più bui e pericolosi del mondo per girare documentari che hanno portato il pubblico in luoghi sconosciuti, è morto domenica dopo che le forze russe hanno aperto il fuoco sulla sua auto in Ucraina.

Il 50enne di Little Rock, in Arkansas, stava raccogliendo materiale per un rapporto sui rifugiati quando la sua auto è stata colpita da un incendio a un posto di blocco a Irbin, fuori dalla capitale ucraina di Kiev. Il ministero dell’Interno ha affermato che l’area è stata oggetto di pesanti bombardamenti da parte delle forze russe nei giorni scorsi.