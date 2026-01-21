Gaza: 3 giornalisti uccisi in un raid aereo di Israele. L’Idf: “Usavano un drone”

Tre giornalisti, tra cui un collaboratore freelance dell’agenzia di stampa francese Afp, sono rimasti uccisi oggi nel centro della Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo delle forze armate di Israele (Idf).

Il raid, confermato in un comunicato pubblicato sui social dall’Idf, è avvenuto questa mattina nella zona di Al-Zahra, a sud-ovest di Gaza City, dove un drone israeliano ha colpito “un veicolo civile”. I corpi delle vittime, identificate come Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim, sono stati trasportati, secondo una nota diramata dalla Protezione civile del governo di Gaza controllato da Hamas, all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah”. Secondo quanto riportato da Afp, Shaat collaborava regolarmente con l’agenzia francese come fotoreporter ma al momento dell’attacco aereo non era in missione per la testata.

Secondo la ricostruzione delle forze armate di Israele (Idf), che hanno annunciato l’apertura di ulteriori indagini sull’accaduto, le truppe “hanno identificato diversi sospetti associati all’organizzazione terroristica Hamas che utilizzavano un drone nella Striscia di Gaza centrale, in un’area che rappresentava una minaccia per le forze israeliane”. “Subito dopo l’identificazione e alla luce del rischio rappresentato dal drone, le Idf hanno preso di mira i sospetti che lo utilizzavano”, si legge nel comunicato di Tel Aviv, secondo cui “l’attacco è stato effettuato in conformità con la catena di autorizzazione richiesta”.

In totale, secondo i dati raccolti da Reporter senza frontiere, dall’ottobre 2023 sono morti almeno 220 giornalisti nel territorio costiero palestinese, di cui almeno 29 uccisi soltanto tra il dicembre 2024 e il dicembre 2025. Altri 5 palestinesi, tra cui due minori, sono rimasti uccisi e tre sono stati feriti negli attacchi condotti soltanto oggi sulla Striscia dalle Idf. Almeno 466 persone sono state uccise e 1.294 sono state ferite nella Striscia, secondo il ministero della Salute del governo di Gaza controllato da Hamas, dall’entrata in vigore dell’accordo. A queste vittime si aggiungono 9 minori morti di freddo a causa delle gravi condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio costiero palestinese devastato da due anni di guerra.