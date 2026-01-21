Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Esteri
Esteri

Gaza: 3 giornalisti uccisi in un raid aereo di Israele. L’Idf: “Usavano un drone”

Immagine di copertina
Il corpo di un giornalista ucciso il 25 agosto 2025 a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, in un raid aereo di Israele. Credit: ZUMAPRESS.com / AGF

Tra le vittime figura anche un collaboratore freelance dell'agenzia di stampa francese Afp non in servizio al momento dell'attacco

di Andrea Lanzetta
Immagine dell'autore

Tre giornalisti, tra cui un collaboratore freelance dell’agenzia di stampa francese Afp, sono rimasti uccisi oggi nel centro della Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo delle forze armate di Israele (Idf).
Il raid, confermato in un comunicato pubblicato sui social dall’Idf, è avvenuto questa mattina nella zona di Al-Zahra, a sud-ovest di Gaza City, dove un drone israeliano ha colpito “un veicolo civile”. I corpi delle vittime, identificate come Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim, sono stati trasportati, secondo una nota diramata dalla Protezione civile del governo di Gaza controllato da Hamas, all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah”. Secondo quanto riportato da Afp, Shaat collaborava regolarmente con l’agenzia francese come fotoreporter ma al momento dell’attacco aereo non era in missione per la testata.
Secondo la ricostruzione delle forze armate di Israele (Idf), che hanno annunciato l’apertura di ulteriori indagini sull’accaduto, le truppe “hanno identificato diversi sospetti associati all’organizzazione terroristica Hamas che utilizzavano un drone nella Striscia di Gaza centrale, in un’area che rappresentava una minaccia per le forze israeliane”. “Subito dopo l’identificazione e alla luce del rischio rappresentato dal drone, le Idf hanno preso di mira i sospetti che lo utilizzavano”, si legge nel comunicato di Tel Aviv, secondo cui “l’attacco è stato effettuato in conformità con la catena di autorizzazione richiesta”.
In totale, secondo i dati raccolti da Reporter senza frontiere, dall’ottobre 2023 sono morti almeno 220 giornalisti nel territorio costiero palestinese, di cui almeno 29 uccisi soltanto tra il dicembre 2024 e il dicembre 2025. Altri 5 palestinesi, tra cui due minori, sono rimasti uccisi e tre sono stati feriti negli attacchi condotti soltanto oggi sulla Striscia dalle Idf. Almeno 466 persone sono state uccise e 1.294 sono state ferite nella Striscia, secondo il ministero della Salute del governo di Gaza controllato da Hamas, dall’entrata in vigore dell’accordo. A queste vittime si aggiungono 9 minori morti di freddo a causa delle gravi condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio costiero palestinese devastato da due anni di guerra.

Andrea Lanzetta
Nato alle 8 del mattino di un lunedì. Giornalista professionista, dal 2017 scrive su The Post Internazionale. Ha collaborato con Agenzia Giornalistica Italia (AGI) e ANSA. Oggi si occupa di Esteri per la rivista TPI.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Esteri / Il discorso di Trump al Forum di Davos 2026: "Non useremo la forza ma la Groenlandia ci serve"
Esteri / Israele torna a bombardare Gaza: “5 morti e 3 feriti”. Netanyahu entra nel “Board” della pace di Trump
Esteri / Norvegia, le forze armate scrivono ai cittadini: “In caso di guerra le vostre case saranno confiscate”
Ti potrebbe interessare
Esteri / Il discorso di Trump al Forum di Davos 2026: "Non useremo la forza ma la Groenlandia ci serve"
Esteri / Israele torna a bombardare Gaza: “5 morti e 3 feriti”. Netanyahu entra nel “Board” della pace di Trump
Esteri / Norvegia, le forze armate scrivono ai cittadini: “In caso di guerra le vostre case saranno confiscate”
Esteri / Siria, scontri tra forze curde e di Damasco: "Evasi 1.500 detenuti dell'Isis". Abbandonato il campo di al-Hol
Esteri / Ucraina, l'Aiea: "Chernobyl senza alimentazione elettrica esterna"
Esteri / Iran, la polizia del regime lancia l’ultimatum ai manifestanti: “Avete tre giorni per arrendervi”
Esteri / Tutto quello che c'è da sapere sul “Board" della pace con cui Trump vuole "sostituire" l'Onu
Esteri / Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”
Esteri / Donald Trump mette la Groenlandia all’ordine del giorno del Forum di Davos: “Dev’essere degli Usa”
Esteri / Trump al premier norvegese: “Non mi avete dato il Nobel, non mi sento obbligato a pensare alla pace”
Ricerca