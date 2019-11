Greta Thunberg: una foto scattata nel 1800 solleva le teorie cospirazioniste sull’ambientalista svedese

“Greta Thunberg ha viaggiato nel tempo per avvertirci dei cambiamenti climatici”: è solo una delle assurde teorie cospirazioniste nate dopo la circolazione di una foto scattata 120 anni fa, che ritrae una ragazza incredibilmente somigliante all’attivista svedese.

Tutto è nato da una foto scattata nel 1898 scovata dall’archivio online dell’University of Washington Libraries.

Nell’istantanea, la cui didascalia recita: “Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek, Yukon Territory” (“Tre bambini manovrano un bilanciere in una miniera d’oro a Dominion Creek”), si vedono tre ragazzini impegnati nella ricerca dell’oro.

Uno dei tre soggetti, è una ragazzina con il capo coperto da un turbante e delle lunghe trecce che le scendono lungo le spalle: la sua somiglianza con Greta Thunberg (qui il suo profilo) in effetti è impressionante.

Tuttavia, l’immagine ha acceso la fantasia della Rete, che ha iniziato a formulare le teorie più fantasiose e bizzarre sull’origine della fotografia.

La tesi più condivisa è quella che Greta Thunberg abbia viaggiato nel tempo, avanzando di ben 121 anni, per avvertire la popolazione dei rischi che corre con i cambiamenti climatici.

Altri, invece, sostengono che la ragazza si sia reincarnata per salvarci dall’apocalisse.

