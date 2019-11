Leonardo DiCaprio sostiene Greta Thunberg

Leonardo Di Caprio ha incontrato Greta Thunberg. L’attore ambientalista ha voluto documentare l’incontro con la 16enne svedese attivista per il clima sulla sua pagina Facebook con due fotografie.

“Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo”, ha detto Leonardo DiCaprio sulla paladina della lotta ai cambiamenti climatici.

“Ci sono alcune volte nella storia umana in cui le voci sono amplificate in momenti così cruciali e in modi così rivoluzionari – scrive DiCaprio sui Facebook – ma Greta Thunberg è diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per ciò che facciamo oggi per contribuire a garantire che le generazioni future possano godere dello stesso pianeta vivibile che abbiamo dato così chiaramente per scontato”.

“Spero che il messaggio di Greta Thunberg – conclude Leonardo DiCaprio – sia un campanello d’allarme per i leader mondiali ovunque sia finito il tempo per l’inazione. È grazie a Greta e ai giovani attivisti di tutto il mondo che sono ottimista su ciò che riserva il futuro. È stato un onore passare del tempo con Greta. Lei e io ci siamo impegnati a sostenerci l’un l’altro, nella speranza di assicurare un futuro più luminoso per il nostro pianeta”.

Leonardo DiCaprio ce l’ha fatta: ha salvato una foresta in Guatemala

