Greta Thunberg, un gigantesco murale a San Francisco celebra la paladina del clima

La città di San Francisco avrà preso un murale che ritrae l’attivista svedese per il clima, la 16enne Greta Thunberg. A realizzarlo è l’artista argentino Andres Iglesias, che firma le sue opere con lo pseudonimo Cobre.

Il murale, che si trova in Mason Street, 420, è vicino a Union Square, la piazza centrale di San Francisco. Sarà completato la prossima settimana. Lo stesso artista aveva realizzato in passato un murale che ritraeva il celebre attore Robin Williams, che è stato tuttavia distrutto.

“Il cambiamento climatico è reale”, ha detto Cobre. “Questa ragazza, Greta, è fantastica e sa cosa sta facendo. Spero che con questo murale le persone capiranno che dobbiamo prenderci cura del mondo”.

A fornire la vernice per il murale è stata l’associazione ambientalista no profit One Atmosphere.

Non si tratta del primo murale che ritrae Greta Thunberg: l’artista urbano Jody Thomas ne ha realizzato uno a Bristol. Inoltre, l’artista di strada Tvboy a settembre ha realizzato a Barcellona un’opera che ritrae l’attivista insieme a Donald Trump. Il murale, intitolato “David & Goliath”, è stato preparato in occasione dello sciopero globale sul clima di venerdì 27 settembre.

La 16enne svedese Greta Thunberg è diventata il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici. Il suo impegno ha dato il via alla nascita di un movimento ambientalista mondiale, Friday’s for Future, che ha già organizzato tre scioperi globali per il clima. L’attivista è stata inoltre candidata a ricevere il Premio Nobel per la pace 2019.

