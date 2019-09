Il nuovo murale di Tvboy a Barcellona con Greta Thunberg e Donald Trump

L’artista di strada Tvboy colpisce ancora, e nella notte tra il 26 e il 27 settembre allestisce una nuova opera per le strade di Barcellona: David & Goliath, preparata in occasione dello sciopero globale sul clima di venerdì 27 settembre.

Nel murale ci sono due personaggi simbolo del dibattito sui cambiamenti climatici, che in questa settimana si sono scontrati a suon di Tweet: Greta Thunberg a Donald Trump, che si sono incontrati questa settimana nel corso dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in uno scambio ironico e iconico che ha fatto il giro dei social.

Il meme di Greta Thunberg che lancia un’occhiataccia a Trump al suo passaggio nel quartier generale Onu è diventato virale, mentre sul social l’attivista e il presidente Usa si sono lanciati in un ironico scambio.

“Sembra una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro”, ha scritto ironicamente il presidente Trump su Twitter, pubblicando il video dell’appassionato discorso pronunciato dalla 16enne svedese alle Nazioni Unite lunedì 23 settembre 2019.

Greta Thunberg e il discorso al vertice Onu sul clima: “Come osate? Mi avete rubato sogni e adolescenza”

E così Greta ha cambiato la sua descrizione su Twitter: “Una ragazzina molto felice piena di speranza per un bellissimo e brillante futuro”.

Nel murale di Tvboy, Greta e Trump appaiono uno accanto all’altro, e sull’iconico impermeabile giallo di Greta campeggia la scritta: “You are never too young to change the world”, “Non sei mai troppo piccoli per cambiare il mondo“, una delle sue frasi più memorabili.

Sul completo di Donald Trump, invece, appare lo slogan: “You are never too big to change your mind”, “Non sei mai troppo grande per cambiare idea“.

