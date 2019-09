Sciopero globale del clima: tutte le frasi di Greta Thunberg

I giovani studenti di tutto il mondo si stanno preparando allo sciopero globale del clima di venerdì 27 settembre, il terzo da quando Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni che si batte per sensibilizzare i leader globali sui cambiamenti climatici, ha iniziato a non andare a scuola ogni venerdì a partire da agosto 2018: i suoi messaggi e frasi sono diventati virali.

Dal parlamento svedese al summit sul clima delle Nazioni Unite, Greta Thunberg è diventata una vera e propria icona per tutti i ragazzi che come lei vogliono cambiare il mondo e preservare il pianeta,e che seguendo il suo esempio hanno fondato movimenti locali accomunati dalla stessa causa e dallo stesso nome: “Fridays for Future”.

“Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi“, è una delle frasi pronunciate da Greta Thunberg in uno dei suoi discorsi, e domani campeggerà su molti dei manifesti che gli studenti italiani porteranno per le strade delle proprie città, da Bari a Milano.

“Nel 2078 festeggerò il mio settantacinquesimo compleanno. Se avrò dei figli, probabilmente, mi faranno domande su di voi. Mi chiederanno perché non avete fatto niente quando c’era ancora tempo per farlo. Voi dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma gli state rubando il futuro!”, è un’altra delle frasi che Greta Thunberg è solita ripetere nell’ambito degli incontri e dei summit a cui prende parte in qualità di attivista per il clima.

L’ultimo ha avuto luogo proprio lunedì 23 settembre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ed è stato forse il più carismatico pronunciato dalla giovane svedese.

Greta Thunberg e il discorso al vertice Onu sul clima: “Come osate? Mi avete rubato sogni e adolescenza”

“How dare you?”, “Come osate?”, ha ripetuto Greta durante tutto il discorso.

“Come osate? Mi avete rubato i sogni, l’infanzia e l’adolescenza”, ha detto commossa davanti all’assemblea.

Ma le frasi memorabili di Greta Thunberg sono ancora moltissime, e durante lo sciopero globale di venerdì 27 settembre sarà possibile leggerle tutte durante le manifestazione dei Fridays for Future.

“A me non importa di risultare impopolare, mi importa della giustizia climatica e del pianeta”.

“Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza”

E ancora “È la sofferenza di molti a garantire il benessere di pochi”.

“Siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo“.

