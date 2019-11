Greta Thunberg in viaggio verso Madrid a bordo del catamarano di due youtuber australiani

Greta Thunberg ha trovato un passaggio per Madrid, rigorosamente in barca a vela, insieme a una coppia di youtuber australiani. Lo annuncia la giovane attivista su Twitter poche ore prima della partenza.

“Sono così felice di annunciare che riuscirò a partecipare alla COP25 di Madrid. Mi hanno offerto un passaggio dalla Virginia sul catamarano La Vagabonde: attraverserò l’atlantico insieme agli australiani Riley Whitelum e Elayna Carausu e all’inglese Nikki Henderson. Salperemo alla volta dell’Europa domani mattina”, ha scritto sul social la giovane attivista, che il primo novembre aveva lanciato un appello per trovare un passaggio per Madrid dopo aver scoperto che la conferenza, in programma dal 2 al 13 dicembre, si sarebbe tenuta in Spagna e non in Cile.

“Visto che la COP25 è stata ufficialmente spostata da Santiago a Madrid, ora ho bisogno di aiuto. Sembra proprio che io abbia attraversato mezzo mondo nel verso opposto. Ora abbiamo bisogno di trovare un modo di attraversare l’Atlantico. Sarò molto grata a chiunque mi aiuti a trovare un passaggio”, aveva scritto Greta nel suo appello.

La 16enne ha trovato il passaggio in pochi giorni, e adesso è già a bordo della nuova barca a vela: la riporterà in Europa dopo aver trascorso oltre due mesi tra Canada e Stati Uniti a incontrare gli attivisti che come lei lottano contro i cambiamenti climatici dall’altro lato dell’Oceano.

Dopo la prima esperienza a bordo del catamarano di Pierre Casiraghi, che l’aveva portata a New York, i nuovi compagni di viaggio di Greta sono Riley Whitelum e Elayna Carausu, una coppia di Youtuber molto popolare in Australia, che vanta sul proprio canale “Sailing Le Vagabonde” oltre un milione di follower.

Il tema dei loro sketch sono proprio i viaggi a bordo del catamarano di 14 metri, motivo per cui sono considerati gli “influencer della vela” più importanti del mondo, con oltre 70mila miglia nautiche di viaggio alle spalle.

A bordo della barca a emissioni zero Le Vagabonde insieme a Greta Thunberg anche il figlio dei due Youtuber e lo skipper inglese Nikki Henderson.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Come hanno fatto altre città soggette a inondazioni come Venezia a risolvere il problema dell’acqua alta L’Italia è il primo paese in Europa (e l’11esimo nel mondo) per le morti da polveri sottili “Venezia in ginocchio? Colpa del cambiamento climatico. Agite prima che sia tardi”: Luca Mercalli a TPI

Greta Thunberg in barca a vela con Pierre Casiraghi: la traversata a impatto zero per raggiungere gli Usa

Greta chiede aiuto: “Ho viaggiato in direzione sbagliata, mi serve un passaggio via mare dagli Usa a Madrid”

Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: “È stato un onore passare del tempo con lei”