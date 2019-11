Greta Thunberg scrive sui social per chiedere un “passaggio” in nave dagli Stati Uniti d’America a Madrid, in Spagna, per poter partecipare alla Cop25, la 25esima edizione della Conferenza annuale sui cambiamenti climatici organizzata dalle Nazioni Unite.

Il vertice avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile, ma a causa della situazione di caos che sta vivendo il paese sudamericano si è deciso di spostarla a Madrid (si terrà dal 2 al 13 dicembre).

Greta – che per protesta contro l’inquinamento atmosferico non viaggia in aereo – a fine agosto ha raggiunto gli Stati Uniti via mare per partecipare al summit dell’Onu sul clima a New York. La 16enne attivista per l’Ambiente attualmente si trova in California e contava di trattenersi nel continente americano almeno fino alla Cop25, ma lo spostamento della sede dal Cile alla Spagna complica i suoi piani.

“Pare che abbia viaggiato per mezzo mondo in direzione sbagliata”, scrive Greta sui suoi profili social. “Mi serve aiuto, ho bisogno di trovare un modo per attraversare l’Atlantico a novembre. Se qualcuno potesse aiutarmi a trovare un trasporto, sarei molto grata”.

“Questo ovviamente non è un problema”, chiarisce l’attivista. “Le persone soffrono in tutto il mondo e sto bene qualunque cosa faccia e ovunque io sia”

“Mi dispiace molto non poter visitare il Sud e il Centro America, non vedevo l’ora”, prosegue il post. “Ma questo ovviamente non riguarda me, le mie esperienze o i luoghi in cui desidero viaggiare. Siamo in un’emergenza climatica ed ecologica. Mando il mio supporto alle persone in Cile”.

Leggi anche:

Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: “È stato un onore passare del tempo con lei”

Greta Thunberg rifiuta un premio da 46mila euro: “L’ambiente non ha bisogno di soldi”

Greta Thunberg e il discorso al vertice Onu sul clima: “Come osate? Mi avete rubato sogni e adolescenza”

Potrebbero interessarti Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: "Un onore passare del tempo con lei" Tra 30 anni Venezia, Londra, Giacarta saranno sommerse dall’acqua: 340 milioni di persone a rischio Un video mostra crudeltà e impatto ambientale dietro la mozzarella di bufala

Radio Maria contro Greta Thunberg: “Giovani, non lasciatevi ingannare”

Greta Thunberg, chi è la 16enne svedese che lotta per il clima

“Tutti mi chiamano la Greta italiana, ma io sono solo Miriam”, a TPI la 16enne che ha portato 200mila persone in piazza a Milano