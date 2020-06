Genitori abbandonano in casa figlio 12enne disabile per 5 settimane

Abbandonano il figlio disabile in casa per 5 settimane: protagonista dell’orribile vicenda è stata una coppia di genitori statunitensi. Secondo quanto ricostruito, Janine e Brendan Luke, di Blue Springs, in Missouri, hanno abbandonato il figlio, che ha una paralisi cerebrale, condizione che lo costringe a vivere sulla sedia a rotelle, per più di un mese nella loro abitazione. I due controllavano il ragazzo con un sistema di videosorveglianza e hanno escogitato un piano per far credere ai vicini che un adulto fosse comunque presente nell’appartamento insieme al giovane. Rintracciati e arrestati per abbandono di minore, i genitori del ragazzo disabile si sono giustificati affermando che avevano bisogno di stare un po’ da soli perché violento e incline a vere e proprie “esplosioni di rabbia”.

Intervistato dall’emittente Fox 4, un agente della polizia locale ha affermato che questo è il peggior caso di abbandono di minore che gli sia mai capitato nel corso della sua carriera. I genitori del giovane, entrambi trentenni, sono stati rilasciati e la settimana prossima sono attesi davanti al giudice per la prima udienza del processo che si svolgerà a loro carico. Il minore, intanto, è stato affidato ai servizi sociali.

