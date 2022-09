Una donna ha partorito due gemelli nati da due padri diversi. È quanto è avvenuto a Mineiros, nel sud-ovest di Goiás, in Brasile, a una 19enne brasiliana che ha raccontato la sua storia al quotidiano locale Globo, come riferisce la Cnbc. Si tratta di un raro caso di superfecondazione eteroparentale: ad oggi si contano solo 21 casi al mondo. Il fatto si può verificare quando la madre rilascia ovuli multipli e quando ha rapporti sessuali con due uomini nello stesso periodo.

La donna ha scoperto che i suoi bambini sono figli di due uomini diversi quando ha deciso di fare il test del Dna per capire quale fosse il padre. Dal risultato della analisi è emersa la compatibilità solo di uno dei due gemelli. A conferma quindi che l’uomo del test non fosse il padre di entrambi i bambini. A quel punto la ragazza si è ricordata di avere avuto un rapporto occasionale con un altro ragazzo quello stesso giorno. “Mi sono ricordata di aver fatto sesso con un altro uomo e l’ho chiamato per fare il test, che è risultato positivo”, ha dichiarato la giovane alla stampa locale. Così, ha ripetuto il test del Dna con l’altro uomo con il quale aveva avuto rapporti, e ha scoperto che il secondo bambino era suo figlio.

“È possibile che accada quando due ovuli della stessa madre vengono fecondati da uomini diversi. I bambini condividono il materiale genetico della madre, ma crescono in placente diverse”, ha spiegato il ginecologo Tulio Jorge Franco che ha seguito la gravidanza della 19enne.