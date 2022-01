Francia, i gemelli Bogdanoff morti di Covid a sei giorni l’uno dall’altro: erano star della tv anni ‘80

I gemelli Bogdanoff sono diventati famosi in Francia grazie a un programma televisivo di fantascienza e sono morti entrambi a 73 anni a causa del Covid. A sei giorni di distanza l’uno dall’altro.

Negli anni ’80 Grichka e Igor Bogdanoff conducevano il programma Temps X in un set che sembra in tutto e per tutto un’astronave. Erano due personaggi eccentrici, discendenti dalla nobiltà austriaca, il loro programma andava in onda su TF1. Per anni sono stati considerati come i principali divulgatori scientifici del Paese. Per Le Monde i due fratelli erano “icone di un periodo di cultura kitsch”.

Dopo Temps X i Bogdanoff hanno presentato altri programmi tv come Doctor Who, The Prisoner e Star Trek. Fino a quando, nel 1987, il canale tv è di ventato privato. Negli anni ’90 entrambi si erano sottoposti a interventi di chirurgia plastica al volto: “Siamo orgogliosi di avere facce da extraterrestri”, rivendicavano.

No vax

Grichka e Igor Bogdanoff non erano vaccinati contro il Covid e a causa del virus sono morti a distanza di sei giorni l’uno dall’altro. I loro amici ora raccontano che entrambi si dicevano convinti che il loro stile di vita sano li avrebbe protetti, che il vaccino era più rischioso. A metà dicembre sono stati ricoverati. Grichka è morto il 28 dicembre, Igor lunedì 3 gennaio. Le loro famiglie non hanno specificato la causa della morte ma la conferma è arrivata dal loro avvocato Edouard de Lamaze.