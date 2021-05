Israele e Hamas, le ultime notizie del 22 maggio. Biden: “Ricostruire Gaza”

La tregua tra Israele e Hamas raggiunta tra giovedì e venerdì, che ha posto fine a 11 giorni di ostilità, sembra reggere e l’auspicio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden è che possa rivelarsi duratura. L’inquilino della Casa Bianca ha affrontato il tema del conflitto in Medio Oriente nelle scorse ore, durante una conferenza stampa a seguito dell’incontro con il presidente sudcoreano Moon Jae-in.

“Prego perché questo cessate il fuoco regga”, ha dichiarato Biden. “C’è ancora bisogno della soluzione dei due stati, è l’unica risposta”. Il presidente ha puntualizzato che “non c’è nessun cambiamento” nel suo impegno “rispetto alla sicurezza di Israele“. “Fin quando nella regione non si dirà inequivocabilmente che viene riconosciuto il diritto di Israele a esistere come stato ebraico indipendente, non ci sarà pace”, ha aggiunto.

Poi ha lanciato un appello alla comunità internazionale per “ricostruire Gaza“, controllata da Hamas. È una priorità quella di “ricostruire le case” distrutte durante i bombardamenti, ma “senza dare a Hamas l’occasione” di ricostruire il suo sistema di armamenti. “Hanno bisogno di aiuto e lo faremo”, ha affermato il presidente.