Gaza, Israele accetta il cessate il fuoco. Biden: “Grato all’Egitto per la mediazione”

GAZA-ISRAELE: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Prima notte di tregua tra Israele e Hamas, che hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco: decisiva la mediazione dell’Egitto

Nella serata di ieri, giovedì 20 maggio, il Gabinetto di sicurezza israeliano convocato dal premier Netanyahu ha approvato la proposta di tregua all’unanimità

Il cessate il fuoco è entrato ufficialmente in vigore alle 2 locali (l’1 italiana). Nella Striscia di Gaza, secondo i giornalisti dell’Afp, sono stati uditi colpi di arma da fuoco, mentre da parte israeliana nessun allarme razzi è stato lanciato nei primi minuti dopo l’inizio della tregua

La tregua arriva dopo oltre 10 giorni di scontri che hanno provocato numerose vittime, ufficialmente 232 palestinesi a Gaza e 12 in Israele

Ieri il presidente Usa Biden ha sentito al telefono il suo omologo egiziano Al Sisi, che ha ringraziato per la mediazione. In tv Biden ha rilanciato il processo di pace in Medio Oriente. Anche Cina, Francia, Qatar e Giordania chiedevano un cessate il fuoco immediato. Il Cairo monitorerà il rispetto degli accordi

GAZA-ISRAELE: ULTIM’ORA

