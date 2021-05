GAZA-ISRAELE: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 228 (di cui 65 bambini) a fronte di circa 1.633 feriti.

Finora in Israele si contano 12 morti (di cui 2 bambini) e circa 300 feriti.

Netanyahu si è detto “determinato” a continuare a bombardare Gaza fino a quando “l’obiettivo di Israele non sarà raggiunto”

La scorsa notte gruppi palestinesi “hanno lanciato 80 razzi”

Nonostante le pressioni esterne, prosegue senza sosta il conflitto tra Gaza e Israele. Forze di difesa israeliane (Idf) hanno compiuto durante la notte più di 30 raid aerei sulla Striscia di Gaza, colpendo obiettivi situati nel nord e nel sud dell’enclave e provocando il ferimento di almeno 13 persone. Secondo l’ultimo bilancio pubblicato dai media palestinesi, diffuso verso mezzanotte, le vittime complessive degli attacchi contro Gaza sono 228, tra cui 65 minori e 38 donne, mentre i feriti sono 1.633.

“Sono determinato ad andare avanti con l’operazione”. Queste le parole pronunciate dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo il colloqui con il presidente americano, Joe Biden, che gli ha chiesto di lavorare con l’obiettivo di arrivare a un cessate il fuoco con Hamas. Il premier ha deciso invece di andare avanti, nonostante dalla Striscia di Gaza continuino a piovere razzi su Israele e l’offensiva dello Stato ebraico abbia già provocato almeno 227 vittime palestinesi, tra cui 64 bambini, 38 donne e 17 anziani.

GAZA-ISRAELE: ULTIM’ORA

Ore 07.00 – Hamas: il cessate il fuoco potrebbe essere imminente – Un cessate il fuoco nel sanguinoso conflitto israelo-palestinese potrebbe essere “imminente, forse entro 24 ore”, hanno detto alla Cnn funzionari del movimento islamista Hamas, mentre i leader mondiali stanno esercitando pressioni su entrambe le parti per porre fine ai combattimenti. Israele, tuttavia, non ha commentato la possibilità di un accordo a breve.

Ore 06.00 – Gruppi palestinesi “hanno lanciato 80 razzi durante la notte” – Gruppi palestinesi a Gaza hanno lanciato 80 razzi e colpi di mortaio verso il sud di Israele tra le 19 di mercoledì e le 7 di giovedì, secondo quanto riportato dal Times of Israel, citando l’esercito israeliano. Il sistema di difesa aerea israeliano ha intercettato la maggior parte dei razzi e non ci sono state segnalazioni di feriti, secondo il sito web.

Usa contro la bozza francese sulla tregua

Gli Stati Uniti non supportano la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dalla Francia che chiede il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Lo fanno sapere fonti diplomatiche americane del Palazzo di Vetro. La missione Usa ha spiegato che gli Stati Uniti sono stati chiari sul fatto che si stanno “concentrando sugli intensi sforzi diplomatici in corso per porre fine alla violenza”: “Non sosterremo azioni che pensiamo minino gli sforzi per la de-escalation”.

Lanciati finora 4mila razzi da Gaza

Sono circa 4 mila i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza in Israele dall’inizio dell’operazione “Guardiano delle mura”, nove giorni fa. Lo comunica la Israeli Air Force, precisando che di questi circa 600 sono falliti e ricaduti nella stressa striscia di Gaza.