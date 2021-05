Le testimonianze da Gaza di due bambini di 10 anni: “Perché ci bombardate?”

“Ogni volta che c’è un attacco aereo ci spaventiamo, ogni volta che proviamo a scappare quando arriviamo alla porta c’è un altro attacco e corriamo dentro più veloce che possiamo”. I bambini di Gaza raccontano il terrore che stanno vivendo in uno dei territori più martoriati da decenni.

La nuova escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 212 morti, tra cui 61 bambini, sulla striscia di Gaza. Per quanto l’Onu dichiari di lavorare per il cessate il fuoco immediato e per quanto la mediazione del Cairo si sta avvicinando a un’intesa, il premier israeliano Benyamin Netanyahu chiarisce che la tregua è ancora lontana.

Esteri / Giornalista palestinese incinta uccisa dalle bombe a Gaza: aveva 30 anni Esteri / Associated Press chiede un’inchiesta indipendente sul bombardamento del palazzo dei media a Gaza

Nell’ultima settimana sono stati uccisi 61 bambini a Gaza e due nel sud di Israele e più di mille persone, compresi 366 minori, sono rimaste ferite a Gaza, l’equivalente di quasi tre bambini feriti ogni ora, da quando è iniziata l’escalation del 14 maggio tra Israele e gruppi armati nella Striscia. Decine di persone sono state ferite anche nel sud di Israele. Lo denuncia Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, che chiede un cessate il fuoco immediato a tutte le parti.

“Ogni volta che nascondo la testa sotto il cuscino, c’è un altro attacco e mi sveglio terrorizzato. Tutte le volte che c’è un attacco aereo o un rumore forte iniziamo a piangere. Anche quando cerchiamo di andare a dormire ci sono attacchi aerei e ci svegliamo spaventate. Vogliamo vivere come i bambini negli altri Paesi che possono andare a giocare nei cortili e invece viviamo così. Perché tutto questo sta succedendo a noi?”, proseguono i bambini sentiti da Save The Children.

Se da un lato i bombardamenti continuano incessabilmente, dall’altro le strutture sanitarie e le infrastrutture civili potrebbero presto essere lasciate senza l’energia necessaria per erogare forniture cruciali e cure di emergenza. Infine, i bambini gravemente malati e feriti non possono lasciare Gaza per essere curati.

Secondo le Nazioni Unite, gli ultimi danni alle infrastrutture hanno lasciato 480.000 persone a Gaza con accesso limitato o nullo all’acqua. Mentre sono più di 58.000 i palestinesi sfollati a causa degli attacchi aerei israeliani che hanno distrutto o gravemente danneggiato quasi 450 edifici nella Striscia di Gaza. Circa 47.000 degli sfollati hanno cercato rifugio in 58 scuole gestite dalle Nazioni Unite a Gaza, ha detto ai giornalisti Jens Laerke, portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA).

“Quasi 60 bambini sono stati uccisi a Gaza in una settimana. Quante altre famiglie devono perdere i propri cari prima che la comunità internazionale agisca? Dove possono correre i più piccoli quando gli attacchi aerei piovono sulle loro case? Le famiglie a Gaza e il nostro staff ci dicono che sono al punto di rottura: vivono all’inferno senza un posto dove trovare rifugio e apparentemente senza fine in vista. Le forniture di base e l’energia si stanno esaurendo, aggravando e alimentando ulteriormente questa catastrofe umanitaria” ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children per i territori palestinesi occupati.