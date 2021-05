Biden: “Israele ha il diritto di difendersi, appoggiamo il cessate il fuoco”. Ma la tregua è lontana

La nuova esplosione di violenza ha portato il numero delle vittime sulla striscia di Gaza a 220 (di cui 58 bambini) e i feriti a circa 1.100.

Finora in Israele i feriti sono 140 e 10 i morti in totale: 8 colpiti direttamente dai razzi, 2 per gli effetti collaterali.

Nel pomeriggio di domenica pesanti raffiche di razzi sono state lanciate da Gaza verso il sud di Israele e tra le città prese di mira ci sono anche Ashkelon e Ashdod.

È stato colpito il grattacielo dei media a Gaza e sfiorata la sede Onu per i rifugiati.

Sono oltre 3.350 i razzi lanciati da Gaza in direzione delle città israeliane da quando sono iniziate le ostilità fra Hamas e Israele.

Il Papa chiede di “trovare la via del dialogo”

Netanyahu: “La tregua è ancora lontana”

La nuova escalation di tensione tra Israele e Palestina ha prodotto il triste bilancio di 220 morti, tra cui 58 bambini, sulla striscia di Gaza. Per quanto l’Onu dichiari di lavorare per il cessate il fuoco immediato e per quanto la mediazione del Cairo si sta avvicinando a un’intesa, il premier israeliano Benyamin Netanyahu chiarisce che la tregua è ancora lontana. “L’operazione a Gaza richiederà ancora tempo” e Israele “ha il sostegno degli Usa – ha dichiarato -. Continueremo quanto necessario per riportare la calma”. Il premier ha poi escluso che ci siano pressioni: “Non è vero. Ringrazio Biden e gli altri leader che ci sostengono”, ha concluso. Il capo dell’Esercito israeliano ha specificato: “Avanti almeno altri due giorni”. Intanto, dall’inizio del conflitto sono 3.350 razzi da Hamas, mentre i razzi dal Libano non hanno raggiunto il territorio israeliano ma è stato aperto il fuoco contro le postazioni da cui sono partiti.

La diretta

Ore 7.00 – Biden: “Israele ha il diritto di difendersi, appoggiamo il cessate il fuoco” – Telefonata con il premier Netanyahu che dice: “Vogliamo portare a termine i nostri obiettivi a Gaza”. Intanto il conflitto non si ferma: in serata sei razzi partono dal Libano senza raggiungere il territorio israeliano. Il presidente americano ha dunque sollecitato il “massimo sforzo” per “assicurare la protezione di civili innocenti”. I due leader hanno discusso “dei progressi delle operazioni militari di Israele contro Hamas e altri gruppi terroristici a Gaza”. La Casa Bianca segnala infine che Biden e Netanyahu rimarranno “a stretto contatto”. Dal canto suo, Netanyahu ribadisce: “Israele intende raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati dell’intervento a Gaza”.

Il bilancio delle vittime

Almeno 220 persone, tra cui 58 bambini e 34 donne, sono state uccise nella Striscia di Gaza dall’inizio delle ultime violenze. Israele ha denunciato 10 morti, inclusi due bambini. I feriti sono 1.235.

Un’intera famiglia, compresi quattro bambini e la madre incinta, è rimasta uccisa in un bombardamento israeliano nella zona di Sheikh Zayed, nel nord di Gaza, che ha provocato almeno 11 morti e 50 feriti, secondo quanto ricostruito dall’agenzia palestinese Wafa. Una donna e i suoi tre figli sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano, i corpi sono stati recuperati nella parte settentrionale di Gaza. Queste morti portano a 140 il bilancio ufficiale delle vittime, compresi almeno 41 bambini. Le vittime israeliane sono 10.

La rete elettrica di Gaza City gravemente danneggiata dai raid

I raid israeliani hanno gravemente danneggiato la rete di fornitura di elettricità a Gaza City: lo ha reso noto un portavoce della Gaza Electricity Distribution Company, l’azienda elettrica a Gaza. Subito dopo l’intenso sbarramento di fuoco israeliano, diverse fonti sul posto avevano riferito che ampi settori della città erano rimasti completamente al buio. L’esercito israeliano ha voluto spiegare i motivi delle operazioni militari su aree densamente abitate come Gaza, dicendo che “Hamas nasconde deliberatamente obiettivi militari negli edifici residenziali e nelle aree civili”.

Nessun appello dell’Onu: non c’è l’accordo

Ieri riunione pubblica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. All’incontro hanno partecipato il segretario generale Antonio Guterres, il coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, il ministro degli Esteri palestinese Riad al Malki, mentre per gli Usa l’ambasciatrice al Palazzo di vetro, Linda Thomas-Greenfield. Nemmeno questa volta il Consiglio è stato in grado di concordare una dichiarazione pubblica (che deve essere adottata per consenso). La Cina, presidente di turno, ha accusato gli Usa di bloccare un appello dei quindici per allentare le tensioni a Gaza, e il ministro degli Esteri di Pechino Wang Yi ha detto che gli Stati Uniti hanno bloccato una bozza del Consiglio per chiedere la cessazione delle ostilità.

Oltre 3.000 razzi lanciati dall’inizio del conflitto

L’esercito di Israele (Idf) comunica che da Gaza sono stati sparati verso Israele 3.100 razzi. Il calcolo parte dall’inizio dell’Operazione guardiano delle Mura. Di questi, circa 450 hanno fallito e sono caduti nel territorio palestinese. Il sistema Iron Dome ha intercettato circa 1.210 razzi.