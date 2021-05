Alta tensione in Medio Oriente dopo il lancio di razzi da Gaza verso Gerusalemme, che ha provocato l’immediata risposta di Israele con un raid sulla Striscia.

Secondo quanto ricostruito, tutta ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 10 maggio con un lancio di missili, almeno sei secondo i testimoni, che da Gaza sono stati lanciati verso la zona centrale di Israele.

A Gerusalemme e dintorni sono risuonate immediatamente le sirene d’allarme con la polizia che ha evacuato la Knesset, il Parlamento israeliano, e la Città Vecchia di Israele.

“Le forze di polizia hanno evacuato le persone presenti nella zona del Muro del Pianto verso luoghi più sicuri” ha fatto sapere le forze dell’ordine israeliano.

Hamas fires rockets at Israel from the Gaza strip. Palestinians are using international aid money to attack on Israel. https://t.co/x21CLCNfbc pic.twitter.com/RK78AgdF8Z

