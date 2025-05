Le vittime registrate nella Striscia di Gaza hanno ormai superato i 54mila morti dal 7 ottobre 2023. Malgrado questo però continua la nuova offensiva lanciata da Israele nel territorio costiero palestinese, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte della Striscia. Ancora in stallo, invece, i colloqui per arrivare a una tregua con Hamas. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. [Seguici anche su Instagram].

