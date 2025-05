Continua la nuova offensiva lanciata da Israele nella Striscia di Gaza, dove l’Idf ha dichiarato zona vietata o emesso ordini di evacuazione per la maggior parte del territorio costiero palestinese. Si tingono di giallo, invece, i colloqui per arrivare a una tregua: notizie di stampa avevano dato per certo l’accordo tra Hamas e i rappresentanti degli Stati Uniti per un cessate il fuoco nella Striscia ma l’inviato Usa Steve Witkoff ha smentito queste voci. Intanto ieri il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di liberare tutti gli ostaggi, “vivi e morti”, ancora trattenuti da Hamas a Gaza. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 27 maggio 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza. [Seguici anche su Instagram].

DIRETTA

Ore 11:30 – Germania e Finlandia fanno “pressione” su Israele affinché consenta l’ingresso degli aiuti a Gaza – I governi di Germania e Finlandia intendono “fare pressione” su Israele affinché consenta l’ingresso nella Striscia di Gaza dei carichi di aiuti umanitari. L’annuncio è arrivato oggi dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dal primo ministro finlandese Petteri Orpo durante una conferenza stampa congiunta tenuta a Turku, in Finlandia. “Quello a cui stiamo assistendo nella Striscia di Gaza non è in alcun modo accettabile: le sofferenze che vi vengono causate, le uccisioni. Tutto questo deve finire”, ha affermato Merz, a margine di un incontro con il premier Orpo. “Gli aiuti umanitari devono arrivare immediatamente e dobbiamo fare pressione su Israele affinché garantisca che arrivino effettivamente a destinazione. Ma è altrettanto fondamentale che Hamas non ne impedisca l’arrivo”, ha aggiunto il primo ministro finlandese.

Ore 11:00 – Gaza, Onu: quasi 180mila sfollati negli ultimi 10 giorni – Quasi 180mila persone sono state sfollate con la forza nella Striscia di Gaza dal 15 al 25 maggio scorso. La denuncia arriva dal comitato inter-agenzia dell’Onu, Global Displacement Camp Coordination and Management Group, che in una nota ha espresso la sua “profonda preoccupazione” per gli attacchi condotti dalle forze armate di Israele (Idf) contro i rifugi per sfollati, un genere di raid ormai diventati “comuni” secondo le Nazioni Unite.

Ore 10:30 – Gaza: dipendente del comune di Gaza City ucciso in un raid dell’Idf – Un dipendente del comune di Gaza City è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti a causa di un bombardamento condotto oggi dalle forze armate di Israele (Idf) nel quartiere di Rimal, a sud-ovest della città. Lo riferiscono le autorità comunali in una nota diramata sui socia, secondo cui le vittime sono state colpite “mentre lavoravano”. Al momento le Idf non hanno ancora confermato il raid.

Ore 10:00 – Unrwa: “Solo 6 dei nostri 22 centri sanitari a Gaza sono ancora attivi” – Soltanto 6 dei 22 centri sanitari dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Gaza sono ancora operativi. La denuncia arriva direttamente dall’Unrwa, secondo cui gli altri ambulatori hanno dovuto chiudere i battenti a causa dei “costanti bombardamenti”. L’agenzia Onu, si legge in un comunicato rilanciato sui social dall’Unrwa, ha anche allestito 37 punti medici ma che le forniture sanitarie essenziali sono “criticamente scarse”.”È urgente un accesso senza restrizioni (alla Striscia, ndr) per distribuire aiuti salvavita, compresi medicinali e forniture mediche di base”, si legge nella nota. Dal 2 marzo scorso, Israele ha imposto un blocco totale all’afflusso di aiuti umanitari, cibo e beni commerciali a Gaza.

Ore 9:30 – Gaza, al-Jazeera: “3 morti nei nuovi raid di Israele: 81 nelle ultime 24 ore” – Almeno tre persone sono rimaste uccise negli ultimi attacchi aerei condotti la scorsa notte dalle forze armate di Israele (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente qatariota al-Jazeera, che cita i propri corrispondenti sul campo, secondo cui i raid hanno colpito le località di Gaza City e al-Zawayda. Fonti sanitarie del territorio costiero palestinese hanno riferito ai corrispondenti dell’emittente qatariota che almeno 81 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore nella Striscia a causa degli attacchi israeliani, di cui 53 nella sola città di Gaza. Le Idf non hanno confermato i raid.

Ore 9:00 – Cisgiordania: giovane palestinese ucciso dall’Idf a Gerico – Un giovane palestinese è morto oggi a Gerico, nell’est della Cisgiordania occupata, a seguito delle ferite riportate in uno scontro a fuoco avvenuto ieri con le forze armate di Israele (Idf). Lo riporta la Croce Rossa palestinese in una nota citata dall’agenzia di stampa Wafa, secondo cui il 20enne Mohammad Jalayta era stato colpito ieri da un proiettile sparato dalle truppe israeliane durante un raid nel quartiere al-Arab di Gerico. Dall’inizio della guerra di Gaza, secondo i dati del ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), almeno 950 persone sono state uccise, quasi 7.000 sono rimaste ferite e circa 16.400 sono state arrestate in Cisgiordania.

Ore 8:30 – Israele, Idf: “Intercettato un secondo missile lanciato dallo Yemen” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno intercettato un altro missile lanciato dallo Yemen verso lo Stato ebraico, il secondo dopo il razzo abbattuto nella notte dall’Idf. Lo riferiscono in una nota le Idf, secondo cui questa volta il razzo non aveva fatto scattare le sirene d’allarme. Non sono stati segnalati feriti né danni.

Ore 8:00 – La Colombia nomina il suo primo ambasciatore in Palestina – Il governo della Colombia ha nominato Jorge Ivan Ospina come suo primo ambasciatore presso l’Autorità nazionale palestinese (Anp), dopo aver sospeso l’anno scorso le relazioni diplomatiche con Israele e annunciato l’apertura di una rappresentanza stabile a Ramallah, in Cisgiordania. Sin dall’inizio della guerra a Gaza, Ospina, ex sindaco di Cali e stretto collaboratore del presidente colombiano Gustavo Petro, ha assunto una posizione molto dura contro Israele paragonando più volte le operazioni di Tel Aviv nella Striscia ai crimini del nazismo. Il Paese sudamericano sarà il quinto, dopo Nicaragua, Oman, Uruguay e Venezuela, ad avere una propria ambasciata presso l’Anp, anche se non è ancora chiaro se Ospina potrà svolgere le proprie funzioni da Ramallah o dovrà risiedere in un Paese vicino. “Dovremo discutere con Israele e definire le misure necessarie per consentire l’istituzione dell’ambasciata colombiana a Ramallah”, ha dichiarato il nuovo ambasciatore all’agenzia di stampa francese Afp. “Riconosciamo che lo Stato palestinese e lo Stato di Israele devono coesistere”.

Ore 7:30 – La bandiera della Palestina potrà essere issata per la prima volta all’Oms – La delegazione dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha ottenuto il diritto di issare la propria bandiera presso l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) dopo una storica votazione conclusasi ieri a Ginevra. La proposta, presentata in primis da Cina, Pakistan e Arabia Saudita e appoggiata da altri Paesi durante la riunione annuale dell’Oms, è stata adottata con 95 voti a favore, 27 astensioni e soli 4 contrari (Israele, Ungheria, Repubblica Ceca e Germania).

Ore 7:00 – Israele, Idf: “Abbattuto un missile lanciato dallo Yemen” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno abbattuto un missile lanciato dallo Yemen verso lo Stato ebraico. Lo riferiscono in una nota le Idf, secondo cui il razzo aveva fatto scattare le sirene d’allarme nella valle del Giordano e nella Cisgiordania settentrionale. Non sono stati segnalati feriti né danni.