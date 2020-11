Covid nei visoni anche in Francia

Dopo la Danimarca anche la Francia ha rilevato per la prima volta la presenza del Covid-19 in un suo allevamento di visoni, a Eure-et-Loir, e il governo ha ordinato l’uccisione di tutti gli animali. I ministeri dell’Agricoltura, della Salute e della Transizione Ecologica hanno dichiarato in una nota: “È stato ordinato l’abbattimento di tutti i 1.000 animali ancora presenti nell’allevamento e l’eliminazione dei prodotti di questi animali”. Dei quattro allevamenti di visoni nel Paese, uno è risultato non contagiato mentre “negli ultimi due sono ancora in corso analisi”, i cui risultati sono attesi in settimana.

Leggi anche: 1. Oms: “Covid è mutato, contagio da visoni in Danimarca”. Saranno abbattuti 15 milioni di animali; // 2. Ilaria Capua: “Se Covid 19 colpisce le specie animali ne perdiamo il controllo”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Joe Biden sceglie Antony Blinken come segretario di Stato La Cina accusa l’Italia: “Il virus da voi c’era già a settembre. Non siamo noi il paese d’origine del Covid” Covid, il vaccino Oxford/Astrazeneca ha un’efficacia media del 70%