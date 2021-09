Francia, contraccezioni gratis per tutte le ragazze fino ai 25 anni

Il ministro della Salute francese Olivier Véran ha annunciato che da gennaio 2022 la contraccezione ormonale, e tutte le visite e le prescrizioni ad essa collegate, sarà gratuita per le donne fino ai 25 anni. Attualmente infatti le spese della contraccezione sono coperte dalla Sanità pubblica fino a 18 anni, fascia d’età oltre la quale l’utilizzo dei metodi contraccettivi cala anche per via dei costi che le giovani donne non possono permettersi. Lo ha spiegato Veràn all’emittente pubblica France 2. “C’è un calo della contraccezione da parte di alcune giovani donne e il primo motivo è quello finanziario. È inaccettabile.” ha sostenuto Véran. Secondo quanto affermato dal ministro, la misura costerà al governo circa 21 milioni di euro e sarà operativo già dal 1 gennaio del 2022.

“Il limite è stato fissato a 25 anni in quanto è un’età che corrisponde – ha osservato ancora Véran – in termini di vita economica, sociale e di reddito, a una maggiore autonomia. Con questa estensione, saranno gratuiti anche tutti i trattamenti e i metodi prescritti legati alla contraccezione oltre che le analisi necessarie per prescriverli”, ha continuato. Dopo il 2013, quando era entrata in vigore la misura per le ragazze tra i 15 e i 18 anni, c’era stata una diminuzione del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza: il tasso è sceso dal 9,5 per cento al 6 per cento tra il 2012 e il 2018.

Dall’agosto dell’anno scorso, la gratuità è stata estesa anche alle minori di 15 anni. L’abbassamento dell’età era stato spiegato con i numeri di ragazzine che ogni anno restano incinte in Francia. Nella fascia d’età tra i 12 e i 14 anni, sono circa 1.000 all’anno. Di queste gravidanze, 770 si concludono con l’aborto. In questo caso, secondo il governo francese, a causare la maggioranza di queste gravidanze l’inaccessibilità alla contraccezione e la scarsa informazione. L’obiettivo è ora quello di combattere il fenomeno offrendo alle ragazze ritenute ancora lontane dall’indipendenza economica l’aiuto dello Stato.