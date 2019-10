Film porno proiettati sugli schermi dello store Asics: “Colpa degli hacker”

Alcuni film porno sono stati proiettati per ore sugli schermi pubblicitari di uno store Asics, la nota marca di abbigliamento sportivo.

L’incidente è avvenuto ad Auckland, in Nuova Zelanda, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre.

Secondo quanto ricostruito dal New Zealand Herald, i video porno sono stati trasmessi per tutta la notte sugli schermi, solitamente utilizzati per pubblicizzare i prodotti in vendita nel negozio, posti sopra l’insegna del locale.

A risolvere la situazione è stato un commesso che, una volta aperto il negozio intorno alle 10, ha spento e riavviato il sistema che gestisce i video degli schermi pubblicitari.

L’azienda è stata costretta a scusarsi attraverso un comunicato pubblicato su Facebook.

“Persone sconosciute hanno avuto l’acceso agli schermi posti sopra il nostro negozio di Central Auckland e alcuni contenuti discutibili sono stati mostrati su di essi. Vogliamo chiedere scusa a chiunque possa aver visto questi filmati. Stiamo lavorando con i nostri fornitori di software e i gestori della sicurezza online per far sì che questo non accada nuovamente”.

Potrebbero interessarti L’impressionante video del crollo di un ponte sui pescherecci a Taiwan La Cina festeggia i 70 anni della Repubblica popolare con un’enorme parata Migranti, Grecia: 10mila rimpatri in Turchia entro il 2020

La colpa, dunque, sarebbe di alcuni hacker che sono riusciti a introdursi nel sistema del negozio.

Il video a luci rosse che salva gli oceani dalla plastica