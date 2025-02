Marcus Jordan, il secondo dei cinque figli della leggenda del basket Michael Jordan, è stato arrestato a Orlando, in Florida con l’accusa di possesso di cocaina, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

Poco prima dell’alba di martedì 4 febbraio, l’uomo, 34 anni, è stato sorpreso dalla Polizia a bordo del suo Suv Lamborghini insieme a una ragazza: l’auto era ferma, incastrata su binari della ferrovia. Marcus Jordan era in evidente stato di alterazione e gli agenti, dopo averlo arrestato per guida in stato d’ebbrezza, hanno trovato nei suoi pantaloni una busta di cocaina.

I poliziotti hanno scoperto che il 34enne era appena fuggito da un posto di blocco in una contea vicina. Gli hanno chiesto di uscire dal veicolo dopo aver sentito odore di alcol e aver notato il suo linguaggio confuso.

“Fratello, sono il figlio di Michael Jordan!”, dice l’uomo agli agenti. “Non ho fatto niente di sbagliato. Stavo solo cercando di tornare a casa e ho sbagliato strada, ok? Non ho preso niente che mi avrebbe impedito di tornare a casa. Vorremmo solo far scendere la nostra auto da quei maledetti binari”.

Durante la perquisizione che ha portato a trovare la busta di cocaina, Jordan si rivolge al poliziotto con tono provocatorio: “Troverai solo un grosso cazzo e delle grosse palle!” .

Dopo essere stato portato nel carcere dell’Orange County, l’uomo è stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 4mila dollari.

Ex giocatore di basket universitario poi divenuto star dei reality show, Marcus Jordan è il secondo dei tre figli che l’ex stella dei Chicago Bulls ha avuto con la prima moglie Juanita Vanoy.

Non è la prima volta che l’uomo finisce nei guai: nel luglio scorso fu fotografato in Francia mentre aspirava dal naso una sostanza bianca.

