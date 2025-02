Sportitalia, giornalista licenziato in diretta tv: “Vai a fare il tifoso a casa tua!”

Michele Criscitiello, proprietario di Sportitalia e conduttore del programma di punta dell’emittente televisiva – canale 60 del digitale terrestre -, ha licenziato in diretta un suo giornalista, Manuel Parlato, colpevole di aver criticato una gag andata in onda sulla rete la sera precedente.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, martedì 4 febbraio, durante “Sportitalia Mercato”, trasmissione in cui si dibatte dei temi di attualità del calcio.

Gesto forte di @MCriscitiello verso il collega Manuel #Parlato

Manuel Parlato, corrispondente in collegamento da Napoli, ha definito “una provocazione” la scenetta messa in atto dall’inviato Tancredi Palmeri la sera precedente, durante la diretta dell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato.

Al momento della chiusura della porta allo Sheraton Hotel di Milano, che sancisce lo stop alle trattative, Palmeri ha dato vita a una gag provando a riaprire la porta per controllare se il Napoli avesse poi concluso qualcuno degli acquisti trattati ma poi sfumati.

Gag sul calciomercato del Napoli in diretta su Sportitalia‼️ Il giornalista Tancredi Palmeri, dopo la chiusura della porta all'Hotel Sheraton di Milano, lancia uno sfottò al mercato del Napoli

“C’è Garnacho?”, “C’è Adeyemi?”, “C’è Saint-Maximin?”, ha chiesto ironicamente. Poi è intervenuto in collegamento Criscitiello come per avvertirlo: “C’è Okafor! C’è Okafor!”. Riferimento all’unico calciatore che il club partenopeo si è effettivamente assicurato, giudicato però un rincalzo dalla maggior parte della tifoseria e degli esperti di calciomercato.

La gag non è stata ben digerita da molti tifosi del Napoli, che nelle ore seguenti sui social si sono scagliati contro Criscitiello e Palmeri, dai quali si sono sentiti offesi.

“La cosa che è piaciuta di meno a tutti – ha osservato ieri sera Palato – è stata la gag di Tancredi rispetto ad Okafor. Noi siamo i campioni del mondo dell’ironia, ci piace anche incassare l’ironia altrui, ma mi sembra un provocazione. Ci aspettiamo che la stessa gag sia fatta per altre squadre qualora dovesse succedere una cosa del genere”.

A quel punto, però, Criscitiello lo ha bruscamente interrotto: “Va be’, Manuel, ciao e buonanotte. Vai a lavorare a Canale 21 [emittente tv napoletana, ndr]. Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, cambia canale. Fai il tifoso a casa sua!”, ha detto il conduttore al corrispondente con fare sbrigativo.

Poi è arrivato quel che sembra a tutti gli effetti un licenziamento in diretta tv. Rivolgendosi alla regia, Criscitiello ha detto: “Chiudiamo il collegamento con Manuel, che qua non ci lavora più. Se vuole fare il simpatico, lo può fare fino a un certo punto. Da oggi, Manuel, puoi andare a casa. Se vuoi fare il fenomeno con i napoletani, fallo. Finché ci sono le ironie social del ceto medio napoletano, le accettiamo. Il resto no”.

Per ora sui social né Parlato né Criscitiello sono tornati sull’accaduto. Da segnalare che già in passato il proprietario di Sportitalia era finito nel mirino della tifoseria napoletana che lo ha accusato di parzialità contro il club azzurro a causa delle sue origini avellinesi.

