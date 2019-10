Turchia, l’esercito siriano controlla le basi abbandonate dagli Usa

Secondo l’agenzia di stampa Interfax l’esercito siriano del presidente Assad, avrebbe preso il controllo delle basi Usa nella Siria orientale lasciate dalle truppe americane. L’agenzia riporta una notizia lanciata dal canale televisivo russo Rossiya 24, che trasmette in diretta le immagini del conflitto.

“Questo video parla da solo: pickup militari sotto la bandiera siriana e convogli corazzati statunitensi che si muovono uno di fronte all’altro in direzioni opposte”, sostiene l’emittente. “Il video è stato registrato vicino alla città di Kobane, che l’esercito americano ha lasciato in fretta, proprio come nel resto del nord-est Siria. Le forze governative della Repubblica araba siriana si sono spostate a nord e hanno assunto il controllo di diverse località popolate, l’aeroporto di Tabqa e le basi militari abbandonate dai soldati della coalizione occidentale”, prosegue il servizio mostrando le immagini dei blindati della polizia militare russa per le strade di Manbij. Altre immagini trasmesse dalla testata ANNA mostrano le strutture abbandonate della base.

Domenica 6 ottobre gli Stati Uniti hanno annunciato il parziale ritiro delle forze stanziate nella Siria nordorientale in vista dell’offensiva turca contro le forze curde delle Unità di protezione del Popolo. Negli scorsi giorni le Sdf hanno raggiunto un accordo con il governo centrale di Damasco, che ha portato all’ingresso dell’esercito siriano nei territori curdi per difenderli dalle forze turche.

