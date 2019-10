Siria, ultime notizie sull’invasione della Turchia

Sono trascorsi otto giorni dalla prima offensiva della Turchia contro i curdi in Siria. L’esercito turco continua la sua avanzata nel nord est del Paese e ieri il teatro dello scontro è stata la città di Manbij. Secondo fonti d’agenzia dopo una mattinata di combattimenti , le truppe fedeli al presidente siriano Assad – schierate al fianco dei curdi – avrebbero preso il controllo dell’area. Oggi alcuni testimoni oculari hanno però smentito alle agenzie che la città sia sotto il controllo delle forze governative siriane.

I bombardamenti dell’aviazione turca hanno colpito nella notte Ras al Ayn, uno dei centri strategici al confine tra Turchia e Siria, mentre in queste ore sono in corso violenti scontri tra i combattenti curdi appoggiati dalle forze dell’esercito siriano e i miliziani arabi filo-Ankara nei pressi dell’autostrada strategica M4, che attraversa il nord della Siria da Aleppo fino alla frontiera irachena. Tal Abyad è caduta dopo una settimana di combattimenti ed è in mano alle truppe turche mentre resiste ancora la città di Serekanye. Il prossimo obiettivo annunciato dal presidente della Turchia Erdogan è la città di Kobane.

Intanto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà oggi i leader repubblicani e democratici del Congresso americano, irritati per la sua decisione di ritirare le truppe statunitensi dal territorio. La Russia ieri ha permesso un incontro tra i rappresentanti dei miliziani curdi e delle truppe di Damasco per tentare di trovare un accordo sulla gestione del conflitto e il presidente russo Vladimir Putin questa mattina ha invitato Erdogan a Mosca. Domani si terrà invece l’incontro tra Erdogan e il vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump. La delegazione Usa, di cui fa parte anche il segretario di Stato Mike Pompeo, arriverà ad Ankara oggi.

Molti paesi membri dell’Unione europea hanno reagito bloccando l’export delle armi verso la Turchia. Ieri è arrivato l’annuncio del ministro degli Esteri del Regno Unito Raab che ha deciso di bloccare ” soltanto i nuovi contratti” per la fornitura di armamenti. Anche il ministro degli Esteri Di Maio ha ribadito in un’informativa alla Camera che fermerà l’esportazione delle armi italiane in Turchia e che valuterà un’istruttoria anche sui vecchi contratti. Nessun accenno invece al contingente Nato presente in Turchia per difendere Ankara dagli attacchi della Siria.

I dati sul bilancio dei civili sono discordanti. Il presidente Erdogan parla di 637 “curdi neutralizzati”, di cui 556 uccisi. L’Osservatorio siriano per i diritti umani sostiene invece vittime civili siano 70. L’offensiva militare turca in corso nel nord-est della Siria ha provocato finora oltre 275.000 sfollati. L’Oms ha lanciato l’allarme per gli attacchi agli ospedali e segnala come ci siano un milione e mezzo di persone che avrebbero bisogno di cure mediche. TPI ha sul campo l’inviata speciale Benedetta Argentieri che da lì documenta tutto quello che sta accadendo nel Rojava a danno dei curdi, violentemente attaccati da Erdogan.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di mercoledì 17 ottobre 2019

ore 11,10 – Mosca: “I miliziani Isis si diffondono nel mondo” – I sostenitori dell’Isis dalla Siria nord-orientale “si stanno diffondendo in tutto il mondo” a seguito del nuovo conflitto, causato dalle politiche degli Usa e dei suoi alleati. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sottolineando che “anche i Paesi europei sono responsabili per questa situazione”.

ore 10,05 – Domani incontro Erdogan-Pence – Si svolgerà domani l’incontro tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il vicepresidente americano Mike Pence, inviato da Donald Trump per discutere dell’offensiva di Ankara contro i curdi nel nord della Siria. Lo indicano fonti diplomatiche turche, secondo cui la delegazione Usa, di cui fa parte anche il segretario di Stato Mike Pompeo, arriverà ad Ankara oggi. Presenti anche il consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien e l’inviato di Trump per la Siria e la Coalizione anti-Isis, il James Jeffrey.

ore 10,00 – Intensi raid turchi su Ras al Ayn – Bombardamenti dell’aviazione e dell’artiglieria turca sono proseguiti a lungo la scorsa notte su Ras al Ayn, uno dei centri strategici al confine tra Turchia e Siria su cui Ankara ha lanciato la sua offensiva. I raid hanno preso di mira le milizie curde che resistono nella città, alle cui porte si trovano soldati di Ankara e miliziani arabi cooptati dalla Turchia del cosiddetto Esercito siriano libero. Lo rende noto l’Osservatorio siriano per i diritti umani, a conferma di quanto riferiscono fonti turche.

ore 9,55 – Scontri curdi-forze Assad contro milizie filo-turche sull’autostrada M4 – “Violenti scontri” sono in corso in queste ore tra i combattenti curdi appoggiati da forze dell’esercito regolare siriano e i miliziani arabi filo-Ankara nei pressi dell’autostrada strategica M4, che attraversa il nord della Siria da Aleppo alla frontiera irachena, a una trentina di chilometri dalla frontiera turca. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

ore 9,35 – Ministero della Difesa della Turchia: “637 i terroristi curdi neutralizzati” – Sono 637 i “terroristi neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati) dall’inizio dell’operazione militare della Turchia nel nord-est della Siria. Lo sostiene il ministero della Difesa di Ankara, aggiornando la cifra precedente di 611, diffusa ieri sera. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha precisato nelle scorse ore che almeno 556 di questi combattenti sono stati uccisi.

ore 8,30 – Putin invita Erdogan a Mosca – Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan si sono sentiti per telefono “su iniziativa della parte turca”. Lo fa sapere il Cremlino. La conversazione si è concentrata sulla situazione in Siria e Putin ha invitato Erdogan a Mosca. Il presidente turco ha accettato e si recherà nella capitale russa “entro pochi giorni”.