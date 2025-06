Poco dopo la mezzanotte la nave della Freedom Flottilla, che trasportava un carico di aiuti per la popolazione della Striscia di Gaza, “scortati” da 12 volontari e attivisti fra cui Greta Thunberg, è stata intercettata e sequestrata dall’esercito israeliano. Secondo quanto denunciato dall’organizzazione “la nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato”. L’operazione è avvenuta quando l’imbarcazione navigava ancora in acque internazionali, a circa 50 miglia dall’egiziana Port Said e 100 da Gaza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TPI (@tpi)

Il ministero degli Esteri israeliano ha minimizzato, definendo la missione una trovata pubblicitaria, mentre il ministro della Difesa Israel Katz ha fatto sapere di aver ordinato all’esercito di far vedere agli attivisti arrestati un video, che mostra le atrocità commesse il 7 ottobre 2023 da Hamas: “È giusto che Greta l’antisemita – ha affermato Katz – e i suoi amici sostenitori di Hamas vedano esattamente chi è il gruppo terroristico Hamas che sostengono e per conto del quale agiscono, quali atti atroci hanno compiuto su donne, anziani e bambini, e contro chi Israele sta lottando per difendersi”.