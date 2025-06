Elon Musk ora si scusa con Donald Trump: “Mi pento di alcuni miei post. Sono andato troppo oltre”

Elon Musk si scusa pubblicamente con Donald Trump: il patron di Tesla, infatti, ha pubblicato sul suo profilo X, social di cui è proprietario, un post di scuse nei confronti del presidente Usa. “Sono pentito per alcuni miei post sul presidente della scorsa settimana. Sono andati troppo oltre” ha scritto l’imprenditore. La guerra social tra i due era nata poco dopo l’uscita di Elon Musk dall’amministrazione statunitense. Il patron di Tesla, infatti, aveva definito “orribile” la legge di Bilancio statunitense con Trump che aveva replicato dichiarando di voler “porre fine ai sussidi e ai contratti governativi” dell’imprenditore.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025