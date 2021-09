Risultati elezioni Germania 2021: ecco chi ha vinto

Spd in vantaggio, crolla la Cdu: sono i risultati che si vanno delineando in Germania, le cui elezioni si sono tenute nella giornata di domenica 26 settembre 2021. Ma chi ha vinto veramente le prime elezioni dell’era post-Merkel? Difficile a dirsi allo stato attuale delle cose dal momento che sia Scholz, attuale ministro delle Finanze ed esponente socialdemocratico, che Laschet, candidato della Cdu/Csu, rivendicano la cancelleria.

Le ultime proiezioni vedono in vantaggio la Spd con il 25,7%, mentre la Cdu/Csu insegue con il 24,1%. Al terzo posto si piazzano i Verdi con il 14,8 per cento, seguiti dai Liberali con l’11,5%. L’ultradestra dell’Afd, invece, ottiene il 10,3 per cento, risultando in Sassonia e Turingia, il primo partito con oltre il 24% delle preferenze.

Se la distanza tra Spd e Cdu continuerà aumentare, è probabile che il leader socialdemocratico Olaf Scholz possa essere l’unico candidato a cui spetterà di provare a formare un governo. In caso contrario, anche Armin Laschet potrebbe avere la possibilità di provare a costituire un esecutivo.

Come? Qui entra in scena il gioco delle alleanze con i Verdi e Liberali decisivi per la formazione di un nuovo governo. L’ipotesi più probabile, al momento, è che il candidato socialdemocratico riesca a formare una coalizione Spd-Verdi-Liberali. L’alternativa è una riedizione dell’attuale Grosse Koalition (Spd-Cdu/Csu), ma guidata da un cancelliere socialdemocratico, mentre sembra tramontare l’ipotesi di una coalizione Spd-Verdi-Linke, dal momento che il partito di estrema sinistra è al momento accreditato al 4,9% e potrebbe non arrivare a superare la soglia di sbarramento fissata al 5 per cento.

Le possibilità di Christian Lindner di ottenere la cancelleria sono ridotte al lumicino, ma ci sono. Il candidato della Cdu, infatti, potrebbe tentare un’alleanza con Verdi e Liberali per riuscire a conquistare il governo del Paese. Di certo c’è che da oggi iniziano le trattative, che potrebbero protrarsi addirittura fino a fine anno. Una notizia non certo positiva sia per la Germania, che per l’Unione Europea.

Chi ha vinto le elezioni in Germania: i risultati in breve