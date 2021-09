Elezioni in Germania, exit poll: Spd in vantaggio sulla Cdu | LA DIRETTA

Elezioni in Germania, i risultati in diretta

Il Partito social-democratico di Germania (Spd) è in vantaggio sull’Unione Cristiano democratica nelle elezioni legislative che si sono tenute oggi, domenica 26 settembre, in Germania: questo il dato emerso dai primi exit poll trasmessi dalla tv Zdf dopo la chiusura dei seggi. Oltre 60 milioni di elettori hanno votato per il rinnovo del Bundestag, sancendo la fine dei 16 anni di cancelleria guidata da Angela Merkel. Il segretario del partito social-democratico Olaf Scholz era considerato da settimane il favorito alla successione, da quando cioè è tornato stabilmente in testa ai sondaggi per la prima volta da 15 anni. Il segretario del partito social-democratico Olaf Scholz era considerato da settimane il favorito alla successione, da quando cioè è tornato stabilmente in testa ai sondaggi per la prima volta da 15 anni.

Elezioni in Germania, la diretta

Ore 18,05 – Esultanza alla sede dell’Spd dopo la proiezione dei primi exit poll – Il nostro inviato Pietro Guastamacchia ha ripreso la scena del “boato” che ha pervaso la sede del Partito Social democratico dopo la proiezione dei primi exit poll, che danno il partito di Scholz in vantaggio. I socialdemocratici tedeschi (Spd) ritengono di avere un chiaro “mandato a governare” dopo la diffusione degli exit poll e quindi rivendicano la cancrelleria per Olaf Scholz. Lo ha detto il segretario generale del partito Lars Klingbeil

Il video di Pietro Guastamacchia

Ore 18,00 – Exit poll: Spd in vantaggio al 26% – Stando ai primi exit poll pubblicati dall’altro canale tv pubblico, ZDF, in vantaggio è l’Spd di Olaf Scholz al 26%, seguito dall’Unione di Armin Laschet al 24%.

Elezioni in Germania: il contesto

Secondo i sondaggi, l’ex ministro delle Finanze nel governo di coalizione guidato da Merkel era uscito vincitore da tutti e tre i dibattiti televisivi con gli altri candidati, in cui ha promesso allo stesso tempo stabilità e una rottura dai conservatori, con proposte come l’aumento del salario minimo a 12 euro l’ora, il rafforzamento dei limiti agli affitti e maggiori investimenti in infrastrutture.

A fare le spese del ritrovato vigore del centrosinistra è stata l’Unione cristiano-democratica (Cdu), che con Armin Laschet sembra faticare a ripetere i successi dell’era Merkel. In un recente comizio a sostegno di Laschet, a capo del governo della Renania Settentrionale-Vestfalia Merkel ha dichiarato che l’elezione di oggi avrebbe deciso “se ci atterremo alla linea della moderazione e del centrismo (…) o se faremo politiche che pensano solo alla distribuzione [della ricchezza]”, sostenendo che una coalizione dei partiti di sinistra non potrà garantire la solidità del bilancio pubblico.

Eppure quella della formazione di una coalizione di sinistra è uno degli scenari più probabili che potrebbe delinearsi nelle prossime settimane: l’Spd, che ha governato con la Cdu per 12 dei 16 anni in cui Merkel è stata cancelliera, potrebbe formare una coalizione soprannominata “rosso-verde-rosso”. In questo caso, il partito più antico di Germania si alleerebbe con i Verdi e la sinistra di Linke,

Nel 2017 la Cdu fu il partito più votato con il 32,9% dei consensi, mentre i socialdemocratici dell’Spd registrarono il loro minimo storico attestandosi al 20,5%. Il partito di ultradestra Alternative fuer Deutschland (Afd) si classificò al terzo posto con il 12,6%, mentre i liberali del Fdp si fermarono al 10,7%, la Linke al 9,2% e i Verdi all’8,9%.