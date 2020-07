Due bambini si lanciano nel vuoto per scampare a un incendio | VIDEO

Si lanciano nel vuoto nel tentativo di fuggire a un incendio scoppiato nel loro appartamento: è quanto accaduto a due bambini, il cui salto è stato immortalato in un drammatico video. La vicenda, che ha avuto un lieto fine dal momento che entrambi i piccoli si sono salvati, è avvenuta nella giornata di martedì 21 luglio a Grenoble, in Francia, nel quartiere Villeneuve. Secondo quanto ricostruito dai media locali, i piccoli erano soli in casa al momento dell’incendio, divampato per motivi ancora da chiarire. Un testimone, il 25enne Athoumani Walid, ha dichiarato di aver sentito dei bambini urlare e di aver visto del fumo fuoriuscire dalla finestra del terzo piano di un appartamento.

“C’era molto fumo, fiamme, esplosioni, persino all’interno dell’edificio. I bambini erano spaventati. Stavano piangendo”. Il testimone, inoltre, ha raccontato che i ragazzi hanno urlato: “Non abbiamo le chiavi per uscire. Non abbiamo le chiavi”. Così, lui e altri uomini si sono organizzati per prendere al volo i ragazzi. Dapprima, il bambino più grande ha calato il fratello minore e successivamente si è gettato lui stesso nel vuoto. Entrambi i ragazzi sono salvi e non hanno riportato ferite, mentre due uomini, tra cui Athoumani Walid, hanno riportato la frattura del braccio. La scena del salvataggio è stata immortalata in un video da una vicina che si trovava di fronte a dove è avvenuto l’incendio e in breve tempo è diventato virale sui social.

