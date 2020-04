Donna seminuda passa alle spalle del giornalista in diretta: ma non è la sua fidanzata | VIDEO

Durante il collegamento in diretta streaming Estado de Alarma, alle spalle del giornalista spagnolo Alfonso Merlos è apparsa una donna seminuda. Il video sta facendo il giro dei social, anche perché la ragazza in intimo che appare all’improvviso nel video non è la sua fidanzata, bensì una sua collega.

Daily Star ha scritto che gli spettatori si sono accorti che la donna seminuda non era la fidanzata del giornalista Alfonso Merlos, quella Marta Lopez conosciuta per aver partecipato all’edizione spagnola del Grande Fratello, ma una sua collega: la giornalista Alexa Rivas.

Il giornalista Merlos ha raccontato ai microfoni Web24News di non avere più una relazione con Marta Lopez: “La relazione con la mia fidanzata è finita”.

