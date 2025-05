Donald Trump riapre il carcere di Alcatraz: “Ospiterà i criminali più spietati e violenti d’America”

Donald Trump ha deciso di riaprire il carcere di Alcatraz: l’annuncio del presidente Usa è arrivato sul suo social Truth. Nel suo post, il tycoon ha scritto di aver dato istruzioni al Federal Bureau of Prisons di ricostruire e riaprire la nota prigione che si trova nella baia di San Francisco che, secondo quanto scritto da Donald Trump, ospiterà “i criminali più spietati e violenti d’America”. Il presidente statunitense ha detto che la prigione verrà “ampliata e ricostruita” dichiarando poi ai giornalisti che la riapertura del carcere era “solo un’idea che ho avuto: è un simbolo di legge e ordine”.

Il carcere di Alcatraz, che ha ospitato alcuni dei criminali più noti d’America tra cui Al Capone, ha chiuso ufficialmente nel 1936 diventando poi un’attrazione turistica. Conosciuta anche con il soprannome di The Rock, la prigione si trova su una piccola isola situata nella Baia di San Francisco, in California, che dista circa due chilometri dalla costa. Considerato il carcere più sicuro d’America fu chiuso a causa degli elevati costi di gestione. Nel corso degli anni, oltre ad attrazione turistica, è stata teatro anche di numerosi film che hanno contribuito alla sua fama, tra cui Fuga da Alcatraz del 1979 con Clint Eastwood e The Rock del 1996, con Sean Connery e Nicolas Cage.