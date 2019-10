I curdi spiegano perché si schierano con Assad e la Russia di Putin

Perché i curdi sono pronti a schierarsi con la Russia di Putin e con il presidente della Siria Assad? A spiegarlo è direttamente il comandante in capo delle Sdf, le milizie filo curde.

In un intervento all’autorevole rivista statunitense Foreign Policy, il comandante in capo dei curdi spiega perché “tra genocidio e compromesso scegliamo la nostra gente”.

“Il mondo ha sentito parlare per la prima volta di noi, le Sdf, le milizie filo curde, nel caos della guerra civile in Siria” spiega il militare.

“L’Sdf è composta da 70mila soldati che hanno combattuto contro l’estremismo jihadista, l’odio etnico e l’oppressione delle donne dal 2015. Sono diventati una forza di combattimento molto disciplinata e professionale. Non hanno mai sparato un solo proiettile verso la Turchia. I soldati e gli ufficiali statunitensi ora ci conoscono bene e lodano sempre la nostra efficacia e abilità”.

“I terroristi jihadisti dello Stato Islamico sono arrivati ​​in Siria da tutto il mondo. Noi siamo quelli che dovrebbero combatterli – racconta ancora il comandante il capo – perché hanno occupato le nostre terre, saccheggiato i nostri villaggi, ucciso i nostri bambini e ridotto in schiavitù le nostre donne”.

“Abbiamo perso 11mila soldati, alcuni dei nostri migliori combattenti e comandanti, per salvare il nostro popolo da questo grave pericolo. Ho anche sempre insegnato ai miei uomini che gli americani e le altre forze alleate sono nostri partner, e che quindi dovremmo sempre assicurarci che non vengano danneggiati”.

“Siamo sempre rimasti fedeli alla nostra etica e disciplina, a differenza di molti altri” afferma il comandante in capo.

“Abbiamo sconfitto Al Qaeda, sradicato lo Stato Islamico e, allo stesso tempo, abbiamo costruito un sistema di buon governo”.

“Abbiamo fornito servizi attraverso le autorità governative locali per arabi, curdi e cristiani siriaci. Abbiamo chiesto un’identità nazionale siriana pluralistica che sia inclusiva per tutti. Questa è la nostra visione per il futuro politico della Siria: federalismo decentralizzato, con libertà religiosa e rispetto delle differenze reciproche”.

“Le forze che comando sono ora dedicate alla protezione di un terzo della Siria contro un’invasione della Turchia e dei suoi mercenari jihadisti. L’area della Siria che difendiamo è stata un rifugio sicuro per le persone sopravvissute ai genocidi e alle pulizie etniche commesse dalla Turchia contro i curdi, i siriaci, gli assiri e gli armeni negli ultimi due secoli”.

“Proteggiamo più di 12mila prigionieri terroristi dello Stato Islamico” ricorda il soldato che poi aggiunge: “Quando il mondo intero non ci ha supportato, gli Stati Uniti ci hanno dato una mano, apprezzando il loro generoso supporto”.

“Su richiesta di Washington abbiamo deciso di ritirare le nostre armi pesanti dalla zona di confine con la Turchia, distruggere le nostre fortificazioni difensive e ritirare i nostri combattenti più esperti. La Turchia non ci avrebbe mai attaccato fintanto che il governo degli Stati Uniti fosse rimasto fedele alla sua parola con noi”.

“Il presidente Donald Trump vuole ritirare le truppe statunitensi dalla Siria. Lo comprendiamo. I padri vogliono vedere i loro bambini ridere in grembo, gli amanti vogliono sentire le voci dei loro partner sussurrare a loro, tutti vogliono tornare a casa”.

“Tuttavia, non chiediamo che i soldati americani combattano al nostro fianco, ma vogliamo che gli Stati Uniti riconoscano il loro ruolo importante nel raggiungimento di una soluzione politica per la Siria. Siamo certi che Washington abbia una leva sufficiente per mediare una pace sostenibile tra noi e la Turchia”.

“Crediamo nella democrazia come concetto chiave, ma alla luce dell’invasione della Turchia e della minaccia esistenziale che il suo attacco rappresenta per il nostro popolo, potremmo dover riconsiderare le nostre alleanze”.

“La Russia di Putin e il regime siriano di Assad hanno avanzato proposte che potrebbero salvare la vita a milioni di persone che vivono sotto la nostra protezione. Non ci fidiamo delle loro promesse. Ad essere onesti, è difficile sapere di chi fidarsi, ma tra genocidio e compromesso – conclude il comandante in capo dei curdi – scegliamo sempre la nostra gente”.

